El británico Nicholas Evans, autor de la novela The Horse Whisperer, muere

LONDRES (AP) — Nicholas Evans, autor británico de la popular novela The Horse Whisperer (El hombre que susurraba al oído de los caballos), ha muerto, tenía 72 años.

Evans falleció “repentinamente” el 9 de agosto tras sufrir un infarto, dijeron el lunes sus representantes en United Agents.

Publicada en 1995, The Horse Whisperer fue la novela debut de Evans y vendió más de 15 millones de ejemplares a nivel mundial. Es la historia de un entrenador contratado para ayudar a una adolescente lesionada y a su caballo a recuperar la salud. El libro se convirtió en una película protagonizada por Robert Redford como el entrenador y Scarlett Johansson como la joven jinete Grace MacLean en su papel revelación.

Evans nació en 1950 en Worcestershire, Inglaterra, estudió derecho en la Universidad de Oxford y trabajó como periodista en la década de 1970.

Luego laboró como guionista y productor de documentales de televisión antes de comenzar a escribir en su novela debut. Sus otros títulos incluyen The Smoke Jumper (A través del fuego), The Divide (Cuando el abismo separa) y The Brave (El hombre que quería ser valiente).

En 2008, Evans se enfermó gravemente tras cocinar y comer hongos venenosos recolectados en los bosques escoceses. Él y su familia estuvieron hospitalizados y tuvieron que llevar tratamientos para el riñón.