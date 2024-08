Las autoridades suecas confirman el primer caso de viruela del mono fuera de África

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS).– Las autoridades de Suecia han confirmado un primer caso de mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, de una nueva cepa más grave después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia sanitaria internacional.

“Hemos confirmado que tenemos un caso en Suecia del tipo más grave de mpox, llamado Clado 1. Esto es algo que nos tomamos muy en serio”, ha explicado este jueves el Ministro de Salud y Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, en una rueda de prensa.

Por su parte, la directora general de la Junta Nacional Sueca de Salud y Bienestar, Olivia Wigzell, ha detallado que es el primer caso positivo fuera del continente africano y que la persona se contagió precisamente durante un viaje a una zona de África con un brote de esta cepa activo.

“El hecho de que un paciente con mpox esté siendo atendido en el país no tiene ningún riesgo para la población”, ha señalado, recordando que la Agencia Europea para la Prevención de Infecciones (ECDC, por sus siglas en inglés) considera “bajo” el riesgo de propagación.

ECDC continues to monitor the monkeypox virus (MPXV) outbreak in Africa.

We are working with our regional partners to assess the threat to the EU/EEA and will issue an updated risk assessment soon.

Read more: https://t.co/gkddH7rPBY

— ECDC (@ECDC_EU) August 15, 2024