Madrid es la “capital hispana de la derecha”: AMLO; 3 expresidentes viven ahí, dice

El Presidente exhibió una fotografía de la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con Margarita Zavala y Felipe Calderón, con quienes se reunió este mes en la capital española.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que Madrid es la “capital hispana de la derecha”, pues tres exmandatarios mexicanos viven allá, y compartió que incluso la oposición se reúne en la capital española.

Desde Palacio Nacional, López Obrador refirió que en Madrid viven los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

“Como en todas partes, hay regiones, pero de las más conservadoras es Madrid, España. Ahí habían ido a refugiarse expresidentes. Ahí está, es como la capital hispana de la derecha en el mundo, como la sede”, afirmó.

“Están tres expresidentes allá, el licenciado [Enrique] Peña [Nieto], allá está [Felipe] Calderón, [Carlos] Salinas. Que incluso pidieron como una especie de nacionalidad que les dan por los apellidos, por la ascendencia”, señaló.

Luego, el Presidente exhibió una fotografía de la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con Margarita Zavala y Felipe Calderón, aunque mencionó que no le extrañaba porque ahí es el lugar de residencia del exmandatario.

“No me extraña, salió una foto de Calderón en Madrid porque ahí vive. Yo siempre respeto mucho al pueblo español. Lo respeto muchísimo, admiro al pueblo español, pero las autoridades de España son otra cosa, y la monarquía también es otra cosa, pero el pueblo español [es] extraordinario”, declaró.

Con ánimo renovado, poco a poco construyo una auténtica opción política; me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias: Mi deseo es un México seguro, productivo y feliz. Agradezco a @FelipeCalderon y @Mzavalagc su tiempo e instrucción. #SandraCuevasMR pic.twitter.com/kLXAHuV0ni — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 5, 2024

“Ahora me llamó la atención fue la que estuvo aquí de Alcaldesa, Sandra Cuevas, a invitar a Calderón para formar un partido, ¿esa es la única foto que tienes? Eso es en Madrid. Es que si no, la gente no se entera”, apuntó.

El pasado 5 de agosto, Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, compartió en sus redes sociales una fotografía con Calderón y Zavala en Madrid, en donde mencionó que tiene planeado reunirse con más líderes de la oposición.

“Con ánimo renovado, poco a poco construyo una auténtica opción política; me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias: Mi deseo es un México seguro, productivo y feliz. Agradezco a Felipe Calderón y Margarita Zavala su tiempo e instrucción”, escribió.