“Yo puedo defender mis intereses mejor que nadie”: Daniela Spalla sobre su nuevo EP

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Luego de haber estrenado su último álbum de estudio “DARA” (2023), la cantautora argentina Daniela Spalla regresó confiada al estudio para trabajar en “Spalla”, su nuevo EP al que describe como su trabajo “más atrevido”.

“Creo que fue mi momento para permitirme explorar con sonidos, con sintetizadores, que a otros les pueden parecer feos, que a otros les pueden parecer inesperados dentro de lo que yo ya venía haciendo, pero yo tenía ganas de hacer eso y ahora celebro haberlo hecho así”, expresó Daniela en entrevista para SinEmbargo sobre los riesgos que tomó en su nuevo EP.

Durante la charla con este medio, que tuvo lugar en las oficinas del estudio de grabación Mastodontika, la artista de 39 años de edad aseguró que la pandemia de la Covid-19, época en que la promoción de la música fue cien por ciento digital, marcó un antes y un después en su carrera.

En este sentido expresó que durante la grabación y promoción de “DARA” tuvo que lidiar con muchos miedos generados por el confinamiento obligatorio, por lo que el proceso creativo, aseguró, fue bastante difícil.

“Me perdí bastante en la pandemia, me faltó el encuentro con el público, no entendía las plataformas que se usaban en la pandemia, bueno, que se siguen usando y ahora sí las entiendo, pero en ese momento me resistía a promocionar mi música y a que la parte digital fuera la única donde yo podía mostrar mi música, me resistí bastante, y cuando empecé a hacer este disco [‘DARA’] venía de una época bastante perdida”.

“El primer día que pise el estudio [para ‘Spalla’] tenía ganas de trabajar sin tanto miedo, llegué al estudio más confiada, fue después de una seguidilla de shows que fueron muy importantes para mí, los de febrero en el Auditorio, en el Diana en Guadalajara, en Monterrey, y entonces eso hizo que yo llegara más segura al estudio, y trabajé con mucho menos miedo, trabajé también con una actitud un poquito más desafiante de decir ‘bueno, esto es lo que yo quiero hacer si después gusta, o no, no está a mi alcance, nunca va a estar a mi alcance, entonces mejor la paso bien'”, recordó.

El esqueleto de “Spalla” está conformado por cinco temas –”Sicilia”, “Mucho Drama”, “Fiesta”, “Todo Mal” y “Enemigos”–, en los que desmenuza el ADN de su lado Spalla.

Conforme van avanzando los tracks de este material, se puede escuchar a una Daniela que se apropia de su voz, que no teme en decir lo que piensa y, sobre todo, que pone límites a lo que le disgusta, virtudes que enaltece de su lado paterno “Spalla”.

“La parte Spalla de mi familia es muy extrovertida y muy gritona, es muy de decir las cosas fuertes, sin filtro, por ejemplo, en mi casa, éramos seis y los que tenían más marcada la característica de decir las cosas sin filtro eran mi hermana más chica y mi papá, entonces entre ellos chocaban mucho también, y yo en cambio cuando alguien decía algo que a mí no me parecía ,yo dejaba que lo dijeran, la verdad, yo mientras tanto pensaba lo mío y con eso ya estaba tranquila”, señaló la intérprete de “Te Alejas Más de Mí”.

Y abundó, “lo mejor que me ha dejado [este trabajo de introspección] es saber que yo puedo defender mis intereses mejor que nadie, que puedo comunicarlos y que puedo hacerlos saber, comunicárselos a las personas involucradas o a las personas que tienen que saberlo.”

Por otra parte, destacó que la idea principal de “Spalla” era hablar “de poder alzar la voz, decir lo que uno piensa sin tanto miedo, sabiendo que alzando la voz quizás podemos incomodar a otra persona, o podemos dejar de complacerlos, pero es importante saber también qué es lo que queremos nosotros y poder comunicarlo”.

Respecto al sonido, Daniela no tuvo miedo de experimentar pues de viva voz comentó a este medio que se arriesgó a presentar algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer.

Cuando su círculo cercano tuvo la primicia de escuchar lo que estaba preparando, le llegaron a cuestionar si no creía que iba a asustar a su público, a lo que Daniela se limitó a responder “no me metan miedo, no me metan dudas”.

“Celebro la compañía del productor Pablo Stipicic, él siempre me motivó, cuando yo llegaba con alguna idea de estas él se entusiasmaba también, entonces creo que esa respuesta me envalentonaba mucho para darle para adelante”, apuntó.

DANIELA SPALLA EN EL FESTIVAL HERA HSBC

El próximo 24 de agosto Daniela Spalla se presentará en el Hera HSBC, el primer festival comercial con una representación femenina del 100 por ciento, desarrollado “de ellas para todxs”.

La magno fiesta musical, que tendrá lugar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, será el pretexto perfecto para que Daniela toque por primera vez “Spalla” en vivo.

“Me emociona encontrarme con mi público de la Ciudad de México, en un contexto tan importante, en un contexto que también esperábamos hace tanto tiempo, un festival de mujeres, entonces me da mucha emoción, quiero ver quiénes están ahí, quiero también ver a mis colegas, hay muchos shows que me dan ganas de ir como espectadora, tengo invitadas para el show, entonces sí estoy emocionada”, concluyó.

