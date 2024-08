Jueza de EU avala traslado de Ismael Zambada a prisión de NY donde estuvo “El Chapo”

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Jueza Kathleen Cardone aprobó este jueves el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Nueva York, donde será juzgado por el delito de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo a Estados Unidos, indicó un expediente judicial en El Paso, Texas dado a conocer este jueves.

En Texas, Zambada es uno de los 24 capos del narcotráfico acusados desde 2012 por 38 delitos. Sin embargo, en la Fiscalía actualizó en febrero pasado la acusación contra Zambada en un Tribunal del Distrito Este de Nueva York, donde está imputado de 17 delitos por tráfico de drogas.

El documento agrega que el acusado debe ser informado de dichos cargos, “de su derecho en relación con los mismos, y para que se pueda programar una audiencia de identidad”. El “Mayo” debe hacer frente a los cargos en dicho Distrito “antes de continuar con los cargos del Distrito Oeste actualmente pendientes ante este Tribunal”.

New court filing in El Paso signals El Mayo Zambada’s case will likely to be moved to Brooklyn, the same federal court where El Chapo’s trial was heldhttps://t.co/gukrvwrLDZ pic.twitter.com/YTyJCrrIYB

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 15, 2024