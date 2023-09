Xóchitl tropieza con sus desmesuras verbales

Atrapada permanentemente en el laberinto de las dudas sobre la probidad y rectitud de su conducta pública, y víctima de sus propias ocurrencias y de sus desmesuras verbales, transita por un camino de muchas sombras y pocas luces, con paso accidentado y titubeante, hacia una contienda presidencial que le es muy poco promisoria.

Le extravían los convenencieros elogios de la oligarquía rapaz, que la ha escogido como instrumento para recuperar un poder que le garantice privilegios, para hacer negocios con los bienes públicos y los recursos del erario, en beneficio de una minoría depredadora y en perjuicio de la mayoría del pueblo.

Sucumbe a la liviandad de un sistema de medios de comunicación convencionales, mayoritariamente envilecidos, que la han abrigado en una burbuja de fantasías frenéticas que pretenden convertirla en un fenómeno social y político, que rompería barreras y moldes, pero que permanece muy lejos del pueblo, que la percibe, la huele y la observa, con justificada suspicacia y desconfianza, como un producto apresuradamente elaborado por la propaganda hipócrita y cínica de la derecha.

Quienes la impulsan saben que sus posibilidades de ganar la Presidencia de la República son remotas, pero eso no es lo importante, lo que verdaderamente cuadra las cuentas de las dirigencias de PAN, PRI y PRD, es que al amparo de su fugaz popularidad, podrán por lo menos rescatar las migajas del poder, al administrar con cuidadosa avaricia la derrota, en los comicios del domingo 2 de junio del 2024.

Pero mientras llega ese momento, Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, deja permanentes testimonios en redes sociales y medios de comunicación convencionales, del desparpajado ideario que la dimensiona como la candidata ideal de una derecha verborreica, desmesurada, conservadora, discriminadora, clasista, cínica y nostálgica, que busca una ruta segura y directa para regresar a un idílico pasado de excesos, abusos y privilegios. Para desgracia de la oligarquía rapaz y depredadora, la Senadora panista es su única apuesta, aunque muchos dudarían que por sus prendas muy superficiales y silvestres, pudiera ser la mejor.

El catálogo de dislates y ocurrencias de Gálvez Ruiz es consistente y abundante, reflejo fiel de su ligereza ideológica, pero clara muestra de los intereses conservadores que con singular desenfado representa y defiende.

El miércoles 2 de agosto del 2023, al criticar la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México aseguró que está trabajando en un plan que retomaría algunas “experiencias exitosas” del sexenio del exmandatario panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de muy pobre y triste memoria.

De visita en Guanajuato, la Senadora panista defendió a la Policía Federal que operó durante la administración de Felipe de Jesús, pero que, reclamó, fue desmantelada por el Gobierno de López Obrador. “Y lo nuevo no acaba de cuajar”, agregó al ponderar las presuntas virtudes de los cuerpos de seguridad de la época en que Genaro García Luna fue Secretario de Seguridad del Gobierno de Calderón Hinojosa, actualmente preso en Estados Unidos luego de ser declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada.

“Hay que hacer un trabajo integral, vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública estoy trabajando ya con expertos (…) me parece que hay experiencias exitosas en el Gobierno de (Felipe) Calderón que podríamos retomar, obviamente lo que más se le critica Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar (al crimen) sin tener la estrategia terminada”, expuso ante medios.

El sábado 19 de agosto del 2023, durante un Foro Regional del Frente Amplio por México, realizado en Monterrey, Nuevo León, Xóchitl Gálvez juzgó con severidad que en Chiapas los mexicanos trabajaban menos horas que en los estados del norte.

“Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con [Vicente] Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”, declaró.

En una entrevista publicada por el periódico español El País, el sábado 2 de septiembre del 2023, la reportera Carmen Morán Breña le preguntó a Xóchitl Gálvez: “¿No cree que el Frente Amplio tendrá que hacer un guiño también a la ultraderecha para conseguir suficientes votos?”.

La Senadora panista respondió, sonriente y con desenfado: “Yo a la ultraderecha le voy a dar certeza jurídica, le voy a dar energía limpia para que hagan negocios [se ríe], y van a pagar impuestos porque van a hacer más negocios, la libre empresa está clara, no soy una persona que crea que el Estado tenga que tener monopolios”.

Una referencia más: “La principal candidata presidencial de la oposición de México, Xóchitl Gálvez, busca una reforma radical de la petrolera estatal Pemex, abrir el sector energético a la inversión privada y potenciar energías renovables”, publicó el jueves 7 de septiembre del 2023 la agencia de noticias Bloomberg.

En una entrevista en la oficina de Bloomberg en Ciudad de México, Gálvez no se comprometió a privatizar la empresa, pero dijo que respetaba a la brasileña Petrobras, que cotiza en bolsa. Consideró la senadora panista que México no tiene los recursos para transformar su sector energético y su economía, y señaló la inversión privada debe ser bienvenida para acelerar el desarrollo de manera responsable.

“Tenemos un problema muy serio, que es que las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero de los mexicanos y son pésimas para ser productivas. Así que sí, miro hacia el sector privado”, dijo la Senadora panista, quien no tendría mayor rubor en privatizar y convertir en negocios de lucro privilegiado las principales empresas del Estado Mexicano.

El viernes 8 de septiembre del 2023, en un evento organizado en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Senadora Xóchitl Gálvez volvió a cuestionar la capacidad productiva de la zona sureste de México, específicamente Oaxaca: “¿Por qué no se fue Tesla a Oaxaca? Me encantaría que se fuera a Oaxaca, pero si no tenemos el capital humano, no tenemos infraestructura, no tenemos gas, pues no hay manera”.

Frente a las élites del PRI, la Senadora Xóchitl Gálvez mencionó la cuerda en la casa del ahorcado, juzgó a Oaxaca por carecer de capital humano, un estado que durante 80 años fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, que ahora respalda sus aspiraciones presidenciales.

Xóchitl se victimiza cuando afirma que el Gobierno federal la ataca de diversas formas para descarrilar su candidatura, pues observa con temor su crecimiento en las encuestas. Sin embargo, justo el pasado miércoles 13 de septiembre del 2023, el periódico español El País y Grupo W Radio, publicaron una encuesta de la consultora Enkoll, en la cual, en una hipotética contienda parejera, Claudia Sheinbaum, como candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, lograría 62 por ciento de los votos, contra el 38 por ciento de Xóchitl Gálvez como abanderada de PAN-PRI-PRD, y hasta con la suma de Movimiento Ciudadano. Una derrota que se anticipa aplastante.

En los hechos, Xóchitl Gálvez está probando que es la mejor candidata de la oligarquía de derecha, que coincide con sus intereses y sus postulados, y que, en consecuencia, está muy lejos de la mayoría del pueblo. De tropezón en tropezón llegará a la contienda del 2024. Ella perderá los comicios y en el camino los partidos de la coalición opositora se irán desmoronando. Pero quienes la impulsan, Jesús Zambrano del PRD, “Alito” Moreno del PRI y Marko Cortés del PAN, sabrán obtener buen provecho de su derrota. Finalmente, sólo de eso se trata.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.