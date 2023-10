VIDEO | “Sin Libros de Texto todo está fatal”, dicen desde Chihuahua con una canción

Una canción de protesta de sumó a las demandas de docentes y padres de familia para que las autoridades estatales reinicien la entrega de los libros de la SEP.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La exigencia para que el Gobierno de Chihuahua entregue los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ahora llegó al estado en forma de canción.

El arte se sumó este domingo a las demandas de trabajadores de la educación y padres de familia para que se reanude el reparto del material educativo con una canción de 04:30 minutos que inicia acusando a la Gobernadora Maru Campos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los libros de texto no quiere entregar y a nuestro alumnos va a perjudicar. Señor Presidente, yo le estoy gritando: queremos los libros, los está negando”, dice la canción.

El coro que interpretan cuatro ciudadanos de Chihuahua, mencionan: “Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta la lucha de usted. Me gusta la leche, me gusta el limón, me gusta la lucha de nuestra Nación”.

“Señor Presidente escuche, por favor, acá en Chihuahua hay mucha represión. Señor Presidente escuche, por favor, acá en Chihuahua hay mucha corrupción”, continúa la melodía, la cuál después añade: “estamos muy mal, sin Libros de Texto todo está fatal”.

Docentes y padres de familia han manifestado, desde haces días y de distintas formas, su rechazo a la decisión de las autoridades estatales que frenaron la distribución de los libros de texto para los más de 700 mil alumnos de educación básica en la entidad.

Con exigencias a la Gobernadora Maru Campos Galván, suspensión de clases, plantones, protestas en la sede estatal del Poder Judicial de la Federación (PJF) y hasta irrupción de las bodegas en las que se almacenan los libros, buscan garantizar a los estudiantes su derecho a la educación.

El reparto tardío de los libros de texto ocurrió porque el Gobierno de María Eugenia Campos Galván bloqueó la entrega de los materiales educativos al inicio del ciclo escolar con un recurso que luego, a principios de octubre, fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, esta tarde la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del estado aseguraron que, en acatamiento a la resolución de la SCJN, iniciaron inmediatamente la entrega de LTG desde el pasado 4 de octubre, habiéndose entregado hasta la fecha el 52 por ciento del total.

“La decisión, del pasado 11 de octubre, de suspender de nueva cuenta la entrega de los libros de texto deriva de una nueva orden emanada del Poder Judicial Federal. Estamos en espera de su pronta resolución y nos mantenemos preparados para reiniciar la entrega de libros de forma inmediata”, afirmaron las autoridades en un comunicado.

En respuesta a la decisión de la SNTE de suspender clases hasta que el PJF ordene reiniciar la entrega, dijeron que se mantienen abiertos al diálogo “para encontrar soluciones que permitan a la brevedad recuperar la normalidad”.