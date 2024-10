VIDEOS: Claudio X. González padre elogia cita de Presidenta con CEO’s: “Dejó certeza”

Uno de los principales impulsores de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial de la oposición, llegó a Palacio Nacional para acudir al encuentro con altos directivos de empresas de México y Estados Unidos de este martes.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El empresario Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo y un bastión de la oposición, elogió esta tarde la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el CEO Dialogue con representantes del sector privado de México y Estados Unidos.

Luego de un vergonzoso episodio en junio de este año, cuando el que González Laporte se quedó esperando a Claudia Sheinbaum para una reunión privada pero esta no lo recibió, acudió al encuentro con altos directivos de empresas de México y Estados Unidos celebrado este martes en Palacio Nacional. A su salida del evento, aplaudió el mensaje que dejó la Presidenta ante los inversionistas:

“Hay certeza para la inversión. Yo creo que fue un muy buen mensaje, muy bien balanceado; buscando que se pueda lograr revisar el Tratado de Libre Comercio bien y creo que hay buenas vibras”, comentó.

Hipócritas oportunistas Claudio X González elogia a Sheinbaum tras la reunión en Palacio Nacional El peso mexicano es la divisa más depreciada hoy contra el dólar. El tipo de cambio alcanzó 19.75 pesos por dólar. pic.twitter.com/80ursISHBs — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 15, 2024

Uno de los principales impulsores de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial de la oposición, llegó a Palacio Nacional esta tarde sin ningún tipo de acompañamiento. Su presencia, además, destacó esta tarde al tratarse de una persona opositora al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como ser un personaje vinculado a la oposición y la derecha mexicana, al igual que su hijo, Claudio X. González Guajardo.

El 20 de junio pasado, tan sólo 18 días después del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, González Laporte no pudo encontrarse con la ahora Presidenta de México, luego de que se llevara a cabo una reunión con con líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El diario La Jornada consignó cómo el consejero patrimonial de Kimberly Clark, quien ha sido uno de los mayores detractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial y antes de concluir el acto se dirigió a una sala contigua, donde pidió audiencia con Claudia Sheinbaum.

‼️#SinPrivilegios

Sín qué nadie lo recibirá en la entrada y Sin privilegios.?

El señor padre de

“Claudio X. González.”#Conferencia

Cumbre Diálogo CEO México-EstadosUnidos. 🇲🇽👇 pic.twitter.com/D08D4DrFEK — 🪶“#DulceAmargó”🪽 … … (@alexiaislasalv) October 15, 2024

Según la misma versión, “después de un tiempo”, Juan Ramón de la Fuente, coordinador de la transición, le informó que no sería posible hablar con Claudia Sehinbaum, “aunque el exrector se mostró dispuesto a transmitirle a la morenista cualquier mensaje del empresario”.

Hace seis años, González Laporte —quien en 2006 fue uno de los actos que impulsó la campaña contra la izquierda— limó asperezas con el entonces puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. La reunión de ese entonces se dio a semanas de la elección. En ella, según confesó el empresario, se abrazó con López Obrador, con quien habló de béisbol.

Ya como Presidente, López Obrador señaló que Claudio X. González Laporte siempre ha sido cercano de personajes políticos de lo que él llama “el viejo régimen”, principalmente Carlos Salinas de Gortari, de quien fue asesor económico durante su sexenio (1988-1994). Además, expuso que, por conveniencia, financió campañas de desprestigio en su contra para que no fuera Presidente de México en 2006, cuando compitió contra Felipe Calderón Hinojosa.

“Ellos (Claudio X. hijo y papá) siempre han apoyado al régimen de corrupción. El señor Claudio X. González fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, y en ese sexenio se llevó a cabo la ‘entrega de bienes de la Nación’ a particulares y a gente allegada a Salinas. Fue cuando se entregaron todos los bancos, entregaron casi un banco por mes, simularon que se licitaban los bancos y ya se sabía de antemano quién iba a quedarse con Banamex o Bancomer, con todos los bancos que entregó Salinas”, expuso López Obrador, por ejemplo, el 4 de marzo de 2021.

González Laporte fue el articulador de la oposición del sector privado al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde la elección de 2006 y apoyó a Calderón, mientras que su hijo Claudio X. González Guajardo es el actual artífice de la Marea Rosa del bloque opositor, y uno de los principales impulsores de la campaña sucia contra Sheinbaum.

López Obrador dio a conocer apenas el pasado 7 de febrero que “en el fraude electoral del 2006, llegó a decir que, si no nos detenían, no se descartaba que pasara algo como lo que sucedió en Chile en 1973, es decir, no descartaban un golpe de Estado, lo que hizo (Augusto) Pinochet” al Gobierno de Salvador Allende.

DIÁLOGO CON SECTOR PRIVADO GENERA CERTIDUMBRE: KEN SALAZAR

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también regresó a Palacio Nacional tras la serie de desencuentros que tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el diplomático expresara su inconformidad con la Reforma al Poder Judicial.

A través de un comunicado, el Embajador estadounidense señaló que el CEO Dialogue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue una oportunidad para “delinear una agenda a futuro que refleja nuestras prioridades compartidas”.

“Con una agenda alineada y un diálogo continuo que brinde certidumbre, podemos superar los logros alcanzados y lograr aún más”, expresó Salazar.

Les comparto mi declaración sobre el U.S.-México CEO Dialogue #SomosFamilia 👉 https://t.co/nO7C13ZSKi pic.twitter.com/rvOTIAFOrR — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) October 15, 2024

A pesar de la aparente tranquilidad con las relaciones entre Ken Salzar y el Gobierno mexicano, la mandataria mexicana informó que a partir de ahora, cualquier reunión o tema que el Embajador busque tratar, deberá de hacerse a través de la Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente.

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) se reunió con Salazar, informó la Presidenta Sheinbaum, y comentó que a veces llama a un Secretario u a otro, entonces que ante esto, será a través de la Cancillería que se gestionarán los encuentros.

“Entonces, ahora le dijimos: bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadunidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues será por medio de la Cancillería”, expuso.