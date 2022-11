“Somos adultos y avanzaremos como equipo”, dice “Checo” sobre polémica con Verstappen

El piloto mexicano señaló que la situación con el bicampeón del mundo ya se resolvió y todo quedará de manera interna.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 15 de noviembre (AS México).- La relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen se quebró en el Gran Premio de Brasil cuando el neerlandés no quiso dejarle la sexta posición al piloto mexicano en un momento clave en la definición del subcampeonato del mundo. Dicha acción provocó una “bomba” al interior de Red Bull, que de un momento a otro vio como se acabó la armonía entre sus coequiperos cuando “Checo” declaró “gracias a mi tiene dos campeonatos” y luego Max señaló que por cosas del pasado no quiso cederle la posición al piloto tapatío.

A dos días de aquel episodio y, ya con la cabeza más fría, “Checo” Pérez insistió en su decepción por el comportamiento de Verstappen, sin embargo, aclaró que ya todo se resolvió y seguirán trabajando en equipo como hasta ahora. “Estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho por él. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y avanzaremos como equipo” dijo el piloto mexicano para AutoSport.

Ante la insistencia del tema, Sergio se mantuvo en su línea de que ya todo se habló y resaltó la importancia de ello de cara al futuro tanto en el Gran Premio de Abu Dhabi como en las siguiente temporadas, pues cabe recordar que “Checo” tiene contrato con Red Bull hasta 2024.

“Sí, definitivamente (ya quedó resuelto). De lo contrario, no tiene sentido para mí. Será diferente no sólo en Abu Dabi, sino en el futuro. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses. Obviamente, he hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto al respecto. Pero como digo, es bueno mantener esta discusión internamente, y seguimos adelante” manifestó.

EL MENSAJE DE “CHECO” EN REDES SOCIALES

Un día después de la carrera llegó el tradicional mensaje de Sergio Pérez que brinda después de un Gran Premio en su redes sociales. En esta ocasión lamentó la perdida de ritmo que le impidió subir al podio en Interlagos y aseguró que seguirá trabajando con Max en equipo como lo han hecho hasta ahora.

“Qué día el de ayer… Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC. Ahora a enfocarnos en Abudhabi. Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”, posteó.

Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora. pic.twitter.com/pewAGR2JVy — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 14, 2022

