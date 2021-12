Congreso de la CdMx aprueba impuesto de 2% para las apps de entrega a partir de 2022

A fin de esclarecer que repartidores y usuarios no serán afectados por el impuesto en las plataformas para entrega, el Congreso admitió la modificación al Código Fiscal, al cual se le adicionó un párrafo al artículo 307 Ter.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó este miércoles el impuesto del dos por ciento a las aplicaciones telefónicas de entrega de alimentos y bienes a partir del próximo año.

Con 39 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso local aprobó el dictamen al Código Fiscal que integra el Paquete Económico 2022 para la capital mexicana, el cual incluye el nuevo impuesto a plataformas como Uber, Didi, Rapi, o Amazon.

La iniciativa del Gobierno capitalino señala que “las personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar el servicio de transporte privado de pasajeros especializado con chofer, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento el 1.5 por ciento del cobro total antes de impuestos por cada viaje”.

#ÚltimaHora| El #CongresoCDMX aprueba con 39 votos a favor y 16 en contra el dictamen del Código Fiscal 2022 para la Ciudad de México. 💰📲📈 pic.twitter.com/1aZFuRFbtV — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 15, 2021

No obstante, durante la sesión ordinaria, se discutió y se aprobó la modificación al Código Fiscal, al cual se le adicionó un párrafo al artículo 307 Ter, a fin de esclarecer que repartidores y usuarios no serán afectados por el impuesto del dos por ciento en las plataformas para entrega.

“El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía”.

El nuevo impuesto generó polémica desde que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno capitalino entregó el Paquete Económico 2022 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.

En tanto, el Procurador Fiscal de la Ciudad de México, Salvador Juárez Galicia, aseguró, el pasado 9 de diciembre, que el impuesto del dos por ciento no se trasladaría al consumidor o repartidor.

“Estamos proponiendo que este aprovechamiento se cobre directo a estas empresas y esto excluye al consumidor o repartidor, inclusive, la forma de pagar este aprovechamiento no incluye la mercancía, el costo del envío o propinas, es únicamente le monto que le corresponde recibir a la empresa”, dijo en entrevista para el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

Además, el titular de la Procuraduría Fiscal defendió la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México: “Se les comentó a los legisladores del Congreso la creación de este aprovechamiento, comprendieron que no tiene nada que ver con el ISR, no estamos gravando ingresos, no estamos gravando consumo, no es tema de IVA, y que tampoco estamos creando impuestos locales”.