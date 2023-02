Morena, PAN, PRI y PRD negocian en restaurante a comité evaluador para renovar al INE

Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados se volverían a encontrar en el recinto -de manera oficial- para dar a conocer los perfiles.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Horas antes de la reunión oficial de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios sostuvieron un encuentro para acordar quienes serán las personas que formarán parte del Comité Técnico de Evaluación que revisará los registros de candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier (Morena) se dio cita desde esta mañana con el panista Jorge Romero, el priista Rubén Moreira y el perredista Luis Espinosa Cházaro en el restaurante Estoril de Polanco para definir un nombre de los tres que deberá proponer la Cámara de Diputados.

La integración del Comité Técnico de Evaluación es con el fin de que se elijan los mejores perfiles de las próximas consejeras y consejeros del INE, aplique evaluaciones y proponga a los finalistas que podrían formar parte del órgano electoral. Asimismo, tendrá quórum con cuatro de los siete integrantes, logrando la mayoría en las decisiones que se tomen.

El pasado mes de diciembre, tres nombres que propondría Mier Velazco fueron filtrados y revelados de forma extraoficial, todos afines a Morena: Enrique Galván Ochoa, Andrés Norberto García Repper y Evangelina Hernández Duarte.

De acuerdo con fuentes legislativas, la coalición Va por México podría nombrar una de las tres propuestas que debe representar a los diputados, con el objetivo de mantener la ruta del consenso en el proceso y evitar impugnaciones por la elección de Morena.

Entonces, el Diputado Mier ofrecería que la oposición proponga un perfil; que los diputados de Morena, junto con sus aliados, propongan otro; y que el último sea una persona sin ninguna afinidad política ni partidista.

Para la integración del Comité, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) propuso a los académicos María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Ernesto Isunza y Araceli Mondragón, en sustitución de María del Socorro Puga ante las críticas que recibió por su perfil.

Con 473 votos a favor, cero en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó hace dos días un acuerdo por el que quedó modificado el procedimiento de la nueva convocatoria para elegir a las nuevas consejeras y consejeros del INE para el siguiente periodo.

Momentos antes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había aprobado el acuerdo para la nueva convocatoria. Y a partir de su publicación, teniendo como fecha tentativa este 16 de febrero, hasta el 23 del mismo mes, los aspirantes podrán llevar a cabo sus registros y entregar la documentación correspondiente para aspirar a ocupar un cargo en el Consejo del INE.