El Presidente dice que por dignidad no debieron difundirse fotos de “El Bronco” preso

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el arresto de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, es “un asunto de las autoridades de Nuevo León” y no es de la federación.

“Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la Ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad. Se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas; presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, afirmó el mandatario.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no”, agregó inmediatamente después. “No es un asunto jurídico: es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad”, manifestó en su conferencia de prensa matutina.

“Y como decía El Quijote: ‘Por la libertad y por la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida’. Lo que hicieron con el Presidente de Honduras que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a suceder”, insistió.