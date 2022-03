VIDEOS: Japón sufre terremoto de magnitud 7.3 en Fukushima; activa alerta de tsunami

Tokio, 16 de marzo (EFE).- Japón activó hoy la alerta de tsunami tras producirse un terremoto de magnitud 7.3 frente a las costas de Fukushima y Miyagi, al noreste del país.

El sismo se produjo a las 23:36 hora local (14:36 GMT) del jueves, a una profundidad de 60 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que ha alertado sobre un posible tsunami en la zona más afectada de hasta un metro de altura.

El terremoto estuvo precedido de otro temblor de menor intensidad, y llegó a alcanzar el nivel seis alto en la escala nipona, de un máximo de siete y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas, más que en la intensidad del temblor.

El movimiento se dejó notar con fuerza en otras zonas del este y del centro de Japón, entre ellas Tokio, donde alcanzó el nivel cuatro de la escala japonesa.

Imágenes de uno de los metros en Japón en medio del terremoto en Fukushima

Images of one of the subways in Japan in the midst of the earthquake in Fukushima pic.twitter.com/bXSpKZvc0y

— astianmi (@astianmi) March 16, 2022