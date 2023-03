EU: Cruce de migrantes tiene fuerte descenso en febrero; crece decomiso de fentanilo

Por Rebecca Santana

WASHINGTON, 16 de marzo (AP).— Un fuerte descenso en la cifra de cruces a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, el cual comenzó en enero luego de que el Gobierno del Presidente Joe Biden anunció medidas más estrictas para controlar la migración, continuó en febrero, informó el miércoles el Gobierno.

Los datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) muestran un panorama de quién está tratando de ingresar a la nación en un momento de intensa controversia política en torno al tema, ya que los republicanos consideran que la migración es algo muy relevante para los electores y acusan a Biden y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de no hacer lo suficiente para proteger la frontera sur.

La Patrulla Fronteriza se topó con migrantes en 128 mil 877 ocasiones mientras intentaban cruzar la frontera en febrero en sitios ubicados entre los cruces. Esa cantidad es ligeramente inferior a la que se registró en enero —128 mil 913—, y representa la menor cifra de encuentros mensuales desde febrero de 2021, de acuerdo con la CBP.

— CBP (@CBP) March 15, 2023