Máynez ofrece impulsar el desarrollo del sureste del país respetando la naturaleza

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- De gira por Huimanguillo, Tabasco, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de México, acusó que Morena y Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentan censurar 35 spots de su campaña.

En un mítin con candidatos locales de su partido, dijo empulsará el desarrollo del sureste del país, pero con la prioridad de proteger la riqueza natural de Tabasco.

“No hay que pensar en un modelo de cómo destruir la naturaleza para generar desarrollo, hay que generar desarrollo respetando la naturaleza”, dijo Máynez ante sus simpatizantes y aseguró que buscará el desarrollo, pero bajo una visión de justicia intergeneracional.

El político fue acompañado por la candidata de MC a gobernadora de Tabasco, María Inés de la Fuente, y a la aspirante a la presidencia municipal por Huimanguillo, Karla Rabelo.

En su discurso, Maynéz acuso que hay censura del PRI y de Morena por haber impugnado 35 mensajes publicitarios ante el Instituto Nacional Electoral (INE). A través de un video, llamó a los Consejoreso del INE a “jugar derecho, juagr limpio”. También pidió a sus simpatizantes compartir su denuncia. “Empecé esta campaña hasta que los tiempos legales lo permitieron”, dijo.

“Uno de cada dos mexicanos aún no decide su voto y esto le preocupa muchísimo a la vieja política, no quieren que sepas que hay una tercera opción, no quieren que tu familia, que tus vecinos, que tus amigos, sepan que hay una tercera opción que es mejor a la de ellos”, dijo.