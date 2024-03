Maynez promete un plan para pacificar al país y dar continuidad a programas sociales

El aspirante emecista aseveró que trabajará arduamente para devolverle la paz a México, con el objetivo de que los niños y niñas puedan salir sin temor.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), anunció este sábado que, de ganar los comicios del 2 de junio, presentará un plan de pacificación nacional para terminar con la violencia en el país.

“La primera semana como Presidente de la República en octubre próximo, vamos a presentar aquí el nuevo modelo de seguridad para pacificar al país, a Colima”, indicó durante su recorrido de campaña en la entidad.

En la misma línea, el aspirante emecista aseveró que trabajará arduamente para devolverle la paz a México, donde los niños y niñas puedan salir a las calles sin ningún temor, en especial en el estado de Colima.

Por el bien de las niñas y los niños de Colima, vamos a recuperar el pequeño gran paraíso que fue. En la primer semana de mi gobierno vamos a regresar a presentar el plan de pacificación nacional. México va dejar la inseguridad en el pasado.#LoNuevoVaEnSerio pic.twitter.com/XTtwgJ4eXs — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 9, 2024

“Nunca más van a ver en el último lugar a su estado. Nunca más van a ver a Colima con más homicidios que El Salvador, con más homicidios que los países más violentos del mundo”, mencionó durante su reciente encuentro con simpatizantes de Colima.

Ante las propuestas de su contrincante Xóchitl Gálvez para disminuir la inseguridad en el país, el candidato por el MC criticó la idea de proponer la construcción de una “mega cárcel”, debido a que retienen a “pobres” y no “delincuentes de la calle”.

“En lugar de hacer ‘una mega’ carcelota como propuso una candidata. Cómo se nota que no conoce las cárceles. Las cárceles están llenas de pobres, no de delincuentes. Los delincuentes se están apoderando de las calles de México”, sentenció.

En Colima, y en todo México, #LoNuevoVaEnSerio. Con @AlvarezMaynez y Margarita Moreno, vamos a recuperar el pequeño gran paraíso que fue este estado. pic.twitter.com/eqCHpbFSe0 — Dante Delgado (@DanteDelgado) March 9, 2024

Además, Álvarez Máynez reiteró su promesa de trabajar por los niños, niñas y jóvenes a través de nuevos programas sociales, así como de cuidar los que ya existen y continúen con su desarrollo en el país.

“Un programa que desde que nacen los acompaña en su nutrición, en su crecimiento, en la igualdad de oportunidades que se le debe dar, que cuide de sus mamás para que sus mamás puedan cuidar de ellos, que aumentemos las licencias de maternidad”, puntualizó el abanderado naranja.

ÁLCAREZ MÁYNEZ PIDE OMITIR TEMAS SOBRE AMLO

El abanderado presidencial de MC sentenció que sus compañeras candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, no han dejado de hablar sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus campañas políticas.

“Creo que las campañas no se deben de tratar del Presidente de la República, él ya no es candidato. Sheinbaum insiste en hacerlo candidato porque le conviene, porque piensa que en la medida en que se hable del Presidente, le conviene, a lo mejor tiene razón”, expuso.

En conferencia de prensa en Colima, indicó que en lo personal, él concuerda con algunas de las propuestas del mandatario ejecutivo; sin embargo, disiente con algunas de sus actitudes.

“Yo creo que eso no, yo creo que México es muchos México, que hay una diversidad de opiniones, muchas mexicanas y mexicanos que tienen agendas distintas, tienen causas distintas y no están en contra del Presidente y no están en contra de México”, concluyó.