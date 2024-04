PuntosYComas ¬ Sólo el 37% de los mexicanos está satisfecho con la democracia

Un estudio denominado Latinobarómetro 2023 refleja que en México el 48 por ciento de los ciudadanos estaría de acuerdo en que, en caso de dificultades, “el Presidente controle los medios de comunicación”.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- ¿Se ha preguntado qué tan demócratas somos en América Latina? ¿Sabemos qué tanta inclinación tienen nuestros pueblos hacia el autoritarismo? ¿Qué porcentaje de los mexicanos se muestra satisfecho con la democracia? En 2023, en promedio, solo el 48 por ciento de los ciudadanos de nuestro subcontinente expresaron su apoyo a la democracia, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales del 63 por ciento que apoyaba esta forma de gobierno en 2010.

En México, en el 2023, sólo el 37 por ciento de los ciudadanos se expresaron satisfechos con la democracia.

Al observar los datos desde 1995, el año 2010 fue el segundo en el que se expresó mayor apoyo a la democracia en casi tres décadas. Sólo en los años 1997 y 1998 el respaldo a la democracia en Latinoamérica llegó, en promedio, al 65 por ciento. El declive a partir de 2010 ha sido sistemático durante más de una década.

Un estudio denominado Latinobarómetro 2023 refleja que en México el 48 por ciento de los ciudadanos estaría de acuerdo en que, en caso de dificultades, “el Presidente controle los medios de comunicación”. En el respaldo de esta idea, México aparece como el segundo país con más alto porcentaje en toda América Latina.

Los datos se desprenden del estudio Latinobarómetro 2023, una encuesta regional sobre los valores democráticos realizada por la Corporación Latinobarómetro, institución sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile.

Para este estudio se realizaron 19 mil 205 entrevistas a ciudadanos de 17 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. Todos los encuestados fueron de 18 años y más, donde el margen de error de las muestras nacionales es del 3.0 por ciento y de la muestra total de la región es de 1.0 por ciento.

El Salvador es el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia en 2023 con un 64 por ciento, más del doble del promedio regional que fue del 28 por ciento. Entre los países más satisfechos con su democracia le siguen Uruguay, con 59 por ciento y Costa Rica con 43 por ciento.

Al final de la lista hay seis países cuya satisfacción con la democracia es inferior a 20 puntos porcentuales: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela. El sexto país entre los más insatisfechos con su democracia es el Perú, con un 8 por ciento, única nación en la cual el registro es de sólo un dígito.

Los países más insatisfechos con su democracia, con registros de más del 80 por ciento, son cinco: Perú, con el 91 por ciento; Ecuador, con el 87 por ciento; Venezuela, con el 84 por ciento; Panamá, con el 83 por ciento; y Colombia, con el 80 por ciento. Otros cinco países tienen el 70 por ciento o más de insatisfacción con su democracia. Los que reflejan menor grado de insatisfacción son Costa Rica, con 56 por ciento; y sólo dos aparecen con menos del 40 por ciento: Uruguay, con 39 por ciento y El Salvador con 32 por ciento.

El entusiasmo de los mexicanos por la democracia tuvo un sensible declive en los dos más recientes sexenios: En el año 2006, cuando hubo elecciones presidenciales y llegó a Palacio Nacional el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el 41 por ciento de los mexicanos se expresaron muy satisfechos con la democracia; al terminar su sexenio, en el 2013, ese porcentaje cayó al 21 por ciento. En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2018) fue el año cuando se expresó el más bajo porcentaje de mexicanos que señalaron estar satisfechos con la democracia: apenas el 16 por ciento. Este porcentaje de ciudadanos satisfechos con la democracia en México subió a 33 por ciento en 2020 y llegó a 37 por ciento en 2023 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Latinobarómetro 2023 refleja algunos riesgos para la democracia en el contienente. En algunos países, hay porcentajes significativos de ciudadanos que aceptan como buena premisa de que no les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si tuviera la capacidad de resolver los problemas que aquejan a la población. En los últimos veinte años, entre 2002 y 2023, este indicador aumentó, en promedio, en la región, del 44 por ciento al 54 por ciento. El primero de esos países en los que la gente estaría dispuesta a aceptar a un gobierno que no fuera democrático, a cambio de que resolviera los problemas, es Honduras, con el 70 por ciento. Le siguen Paraguay, con el 68 por ciento; Guatemala, con el 66 por ciento; República Dominicana con el 63 por ciento y El Salvador, con el 63 por ciento.

El estudio registra también otra premisa preocupante para la democracia en América Latina pues un porcentaje respetable de ciudadanos opina que “en caso de dificultades, está bien que el Presidente controle los medios de comunicación”. La opinión favorable al control de los medios de comunicación ha aumentado en las últimos dos décadas en la región, desde un 30 por ciento en 2002 a un 36 por ciento en 2023. El 61 por ciento de los ciudadanos de El Salvador está de acuerdo con que el Presidente controle los medios de comunicación en caso de dificultades; en seguida aparece México con el 48 por ciento; Honduras y Paraguay con 44 por ciento, además de Brasil, Guatemala y República Dominicana con el 43 por ciento. El país en donde esta idea recibe menos apoyo es Panamá con el 19 por ciento.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.