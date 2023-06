Gobierno y productores de maíz se enfrascan en disputa con industriales en Sinaloa

El Gobernador Rocha Moya, este miércoles 14 de junio cuando aún se mantenían tomadas las instalaciones del Aeropuerto, sugirió a las y los productores mejor tomar las instalaciones de Gruma, Cargill y Minsa por ser los grandes beneficiarios de la producción de maíz, apoyados por los bodegueros que bloquean la recepción de granos.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Mientras productores de maíz y trigo buscan garantizar un precio justo para la venta de estos granos, situación que los llevó a tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, por 40 horas, el Gobierno del estado asegura que son las grandes empresas de ser ​​los grandes beneficiarias de la producción de maíz y mientras que el Gobierno federal aseguró que no se dejará chantajear por grupos opositores y “productores de élite”.

El problema por el precio del maíz es un tema que aunque se recrudeció esta semana viene de tiempo atrás y es resultado de la mayor oferta que existe de este cereal en relación con su demanda, que es menor, lo que ha provocado la caída en el precio de dicho alimento, misma que el año pasado llegó a siete mil pesos por tonelada y que en este 2023, se mantiene apenas arriba de los cinco mil pesos por tonelada.

Tal situación propició que el maíz se siga acumulando en bodegas debido a que los agricultores no han podido vender el cereal, por lo que el pasado 19 de abril, el Gobierno de Sinaloa, dio a conocer que se habían definido la reglas de operación por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para comprar un millón de toneladas de maíz blanco con el propósito de retirarlas del mercado como reserva estratégica.

A través de un comunicado, detalló que se llegó al acuerdo para que dicha dependencia “comprará otro millón de toneladas más de los excedentes del grano” y explicó que la primer compra del primer millón de toneladas de maíz por parte de Segalmex se haría “a los pequeños productores que siembren hasta 10 hectáreas, lo que representa un total de 13 mil productores, de los 27 mil que hay en todo el estado, es decir, casi la mitad de agricultores”.

“Cabe destacar que ambas toneladas de maíz se pagarán de acuerdo al precio de garantía que se tiene para el Programa del Bienestar, que es 6 mil 965 pesos por tonelada, que es superior al precio que se pagó el año pasado, que fue en promedio de seis mil 800 pesos”, se añadió en el comunicado.

El lunes 15 de mayo, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, anunció la compra de otras 500 mil toneladas de maíz, adquisición para que se estableció un precio de seis mil 965 pesos, y a agricultores que siembren entre 11 y 50 hectáreas o en su caso produzcan 600 toneladas del cereal en el estado. Mientras que Segalmex indicó su intención de comprar 300 más toneladas adicionales de maíz para ser distribuidas en tiendas Diconsa.

La intención, según lo señaló la Administración encabezada por Rocha Moya, sería que los grandes compradores se motivaran a pagar a mejor precio la cosecha restante, correspondientes a otoño-invierno y que sumarían 3. 5 millones de toneladas. Sin embargo, la respuesta de empresas como Minsa, Gruma y Cargil no fue la esperada, pues argumentaron que adquirir el maíz a un precio mayor al que marca el mercado provocaría un incremento en el precio final de productos como la tortilla.

Ante esta infructífera negociación, el martes 13 de junio, productores de Sinaloa bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de Culiacán, como medida de presión para que las autoridades garanticen precios justos para el maíz y el trigo, razón por la que esta base aéreos suspendió operaciones.

El bloqueo de los campesinos ha trastocado las operaciones de la terminal aérea, ya que fueron afectadas alrededor de 57 operaciones, lo que afectó a aproximadamente siete mil 500 pasajeros, y que duró hasta la mañana de este jueves, luego de las declaraciones del Presidente López Obrador.

Arnoldo Verdugo Aguilar, presidente del comité municipal campesino número 11 de Navolato, dio a conocer que luego de consideraciones entre compañeros, decidieron aceptar la invitación al diálogo que hiciera ayer el mandatario estatal, con la condición de liberar las instalaciones.

Por su parte, el Gobernador Rocha Moya, sugirió, este miércoles 14 de junio cuando aún se mantenían tomadas las instalaciones del Aeropuerto, a las y los productores mejor tomar las instalaciones de Gruma, Cargill y Minsa por ser los grandes beneficiarios de la producción de maíz, apoyados por los bodegueros que bloquean la recepción de granos.

El Gobernador dijo estar dispuesto a acompañar a los productores, cuando, en lugar de bloquear el aeropuerto, decidan tomar a Gruma. Además, sostuvo que los grandes industriales boicotean los programas del Gobierno federal para afectar al Presidente de la República.

También aseguró que son los acopiadores y bodegueros los que les hacen el trabajo sucio a los “verdaderos responsables”, es decir, Gruma, Minsa y Cargill, por lo que llamó al mandatario federal a considerar la “actitud sátrapa” de los industriales, ya que son los grandes beneficiarios del boicot de los programas gubernamentales.

El Gobernador sinaloense aseguró que más que buscar una cita con el titular del Ejecutivo, son los productores quienes “deberían buscar dónde se ubican las empresas boicoteadoras de los programas para bloquearlas, y con gusto él los acompañaría”.

Hago un atento llamado a nuestros productores, para que su legítima lucha por precios justos para el maíz, no afecte los derechos de las y los ciudadanos usuarios del Aeropuerto de Culiacán. He estado y estoy con ustedes, haciendo como gobierno un esfuerzo mayúsculo, con el apoyo del… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) June 14, 2023

Otra situación que se suma a la crisis del maíz es la desaparición del programa denominado Financiera Rural, mismo que durante 20 años otorgaba préstamos económicos flexibles a los productores. La propuesta para la extinción de este fue enviada por el Ejecutivo federal y luego aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por lo que desde mayo ya no existe.

Para el mandatario federal, la FND hoy es un “organismo atrofiado incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural”, pues considera que los apoyos financieros para los productores del campo deben llegar de manera directa.

“[La FND] otorgó créditos sin garantías hipotecarias o de cualquier otro tipo que dieran certeza al cumplimiento de las obligaciones de pago, y provocó que la cartera vencida de la institución sume ocho mil 454 millones de pesos”, señala la iniciativa.

La historia de este organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad jurídica y patrimonio propio, inició desde 2002, cuando se creó la Financiera Rural en sustitución del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y luego de una serie de reformas al sistema financiero mexicano, cambió de denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en el 2014.

Su creación tenía como finalidad impulsar el desarrollo de las actividades rurales para elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población, a través de créditos a personas productoras e intermediarias financieras.

En la iniciativa, el Presidente López Obrador sostuvo que en el marco del Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, este organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal dejó de cumplir sus fines, objetivos, y funcionamiento. Además, indica que dejó de ser conveniente para la economía nacional o de interés público, por lo que se debe proceder a su disolución, liquidación o extinción.

La mañana de este 15 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ante la toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, y afirmó que las protestas de agricultores en el estado son organizadas por grupos opositores y “productores de élite” que están inconformes con los precios y los subsidios del campo.

“Este movimiento lo están alentando adversarios nuestros, de un partido político, y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo”, dijo en su habitual conferencia matutina.

“¿Quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaron con todos los subsidios de las organizaciones”, agregó el mandatario, quien explicó que el Gobierno federal le compró a las y los productores de Sinaloa el maíz “creo que a siete mil pesos la tonelada, que es el precio de garantía, nos comprometimos a comprarles un millón 500 mil toneladas de maíz a ese precio, hasta los que producen en 20 hectáreas y además a todos fertilizantes”, dijo.

"Nuestro gobierno no acepta chantaje, menos de gente acostumbrada a la corrupción" Es lo que opina AMLO sobre el bloqueo del aeropuerto en #Culiacán por parte de agricultores, aseguró que su gobierno no va a ceder ante sus demandas.

“Toman el Aeropuerto [Internacional] de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada. No vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto y también para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública”, añadió.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal argumentó que el Gobierno federal ha ayudado a más de dos millones de productores pequeños y que se ampliaron hasta 20 hectáreas con subsidio, lo que costó alrededor de ocho mil millones de pesos.

Tras el desalojo del Aeropuerto de Culiacán, los agricultores sostuvieron una reunión con el Gobernador Rocha Moya, durante la cual el Gobierno sinaloense e inconformes llegaron a varios acuerdos. Por ejemplo, que los productores estarían dispuestos a bajar el precio de garantía del grano, aseguró el mandatario federal en declaraciones a medios.

Añadió que también acordaron que se conformaría una mesa, en la que participarán productores, secretarios estatales y funcionarios de Segalmex, para revisar los problemas técnicos con los que cuente o surjan del programa a través del cual Segalmex y el Gobierno del Estado adquirirán dos millones de toneladas.

El Gobernador de Sinaloa también se comprometió a interceder ante la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar que se detenga a quienes encabezaron la toma del aeropuerto, pues aseguró que pese a pudiera no estar de acuerdo con ellos no quiere que haya luchadores presos.

Otro de los acuerdos a los que se llegó es que se empezarán a realizar los pagos correspondientes al maíz que ya fue acopiado en las bodegas. En este sentido, también se aseguró que a partir del lunes serán distribuidos en diversas tiendas DICONSA los granos que se encuentran en las bodegas, para que no haya excusa de que ya no hay cupo y por ellos no se pueda recibir más maíz.

