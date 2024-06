ENTREVISTA¬ No cuento la historia del narco, sino de quienes resisten a eso: Villegas

La escritora y dramaturga Camila Villegas habló con SinEmbargo sobre su primera novela, una historia que se desarrolla en la Sierra Tarahumara, en donde la propagación de un fuego develará una amenaza que yace sobre la comunidad.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– “Yo no quería contar la historia del narco, no quería contar la historia de la violencia, yo lo que busco, la verdad, con esta historia es hablar de los de los individuos y de la colectividad que resiste justo a eso”, compartió en entrevista con SinEmbargo la escritora y dramaturga Camila Villegas en relación a su primera novela Lo demás es silencio (Tusquets), una historia que se desarrolla en el seno de una comunidad rarámuri, que vive la invasión arrasadora del crimen organizado.

“Yo estuve ahí dos años (en la sierra de Chihuahua) y creo que (la novela) nace de esa experiencia y de esa vivencia que a mí me transforma, que me hace prácticamente cambiar el rumbo de mi destino. O sea, así de fuerte, creo que en ese sentido, el protagonista de la historia, Lobo Montejo (un exsacerdote), conecta con ese momento y con esa experiencia mía de hace tantos años, porque igual que él yo llego a una cultura diferente, y veo confrontadas las ideas o él, como Montejo, lo hace, de confrontar las ideas sobre sí mismo y sobre el mundo, al punto que cambia completamente las intenciones o el objetivo de su existencia”, comentó.

Lo demás es silencio se trata de la incursión de Villegas a la novela. Ella lleva más de una década escribiendo y haciendo teatro, pero confesó que esta historia también la ha acompañado durante todos esos años. “Yo sabía que no podía escribirla en teatro, por múltiples razones, en primer lugar porque la cantidad de personajes son imposibles para una puesta en escena; en segundo lugar, porque yo necesitaba la libertad que te da la narrativa para experimentar con el lenguaje y para crear todas estas metáforas, y este ritmo que sólo lo puede dar una novela y ya, por último lugar, la verdad porque también hay una cosa de espacio-tiempo que hubiera sido muy difícil lograr para un escenario, por eso esta historia es una novela y no es un cuento, y no es una obra de teatro”.

La historia inicia con un gran incendio que ilumina el cielo nocturno y abrasa la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. El pueblo trabaja a marchas forzadas para intentar apagar el fuego mientras se preguntan qué sucedió. La respuesta a ese gran siniestro se desliza como una metáfora de la irrupción del crimen organizado, al tiempo que evoca otros elementos.

“Arranco con la metáfora del fuego por el doble carácter que tiene el fuego porque por un lado el fuego es ese elemento que arrasa con todo, que nos destruye, pero por otra parte también es ese elemento que es necesario para la vida y sobre todo en lugares como la sierra, porque es también el elemento que nos calienta, es también el elemento alrededor del cual nos sentamos para reunirnos, para hacer comunidad, para contarnos historias, entonces, me interesaba justo que fuera, digamos, que el punto de partida para todo lo que sucede después y por otra parte, creo que también mis personajes son un poco de fuego, porque son personajes que viven intensamente, y por supuesto el fuego como amenaza, como amenaza real y como amenaza metafórica, en términos de esta presencia de la violencia y del narco, que busca o que pretende destruir la naturaleza y la comunidad”.

Camila Villegas explicó que la novela conecta con lo que vivimos todos en el país porque poco a poco se han empezado a coartar espacios que eran diferentes y los mexicanos han tenido que reinventarse a partir de esto. “Yo un poco imagino como si fuera una neblina que tenemos que atravesar y que seguimos nuestras vidas, pero que de pronto hay un elemento externo que nos obliga a ver las cosas de diferente manera, a forzar la vista y ese es un poco lo que pasa con los personajes de Lo demás es silencio”.

“Me gusta pensar que se trata de una historia de vínculos y al final del día una historia de amor, pero de una historia de amor a la tierra, pero también de una historia de amor de pareja, de amor de padres a hijos, de hijos a padres, de amor de amistad, de amor fraternal, creo que al final es una historia de vínculos y de amor contada en un entorno mágico por un lado, porque la Sierra Tarahumara por su paisaje y por su cultura Rarámuri es mágica, pero también en un espacio que está azorado por la violencia y el narco”

