HBO renueva House of the Dragon para una tercera temporada

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmabrgo).- HBO anunció que renovó la serie House of the Dragon para una tercera temporada, esto previo al estreno de su segunda temporada este domingo 16 de junio ((9:00-10:00 p.m. ET/PT) en HBO y la plataforma de streaming Max.

House of the Dragon se basa en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin y se ambienta 200 años antes de los eventos ocurridos en Game of Thrones, en House of the Dragon conoceremos la historia de la Casa Targaryen.

El elenco de la segunda temporada está conformado por Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban y Jefferson Hall. Además, participan Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor y Vincent Regan.

“George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con la fenomenal segunda temporada de La Casa del Dragón. Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada”, señaló Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y líder de series dramáticas y películas de HBO, en un comunicado.

George R.R. Martin, creador y productor ejecutivo, junto con Ryan Condal, quien no sólo es creador sino también showrunner y productor ejecutivo, lideran el proyecto. Completan el equipo Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis, todos ellos productores ejecutivos. La serie está basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, prometiendo llevar a los espectadores a los intrigantes entresijos del pasado de Poniente.