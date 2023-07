Científicos proponen que se identifique inicio del Antropoceno en la década de 1950

EU, 16 de julio (AP).– Desde el cambio climático hasta la pérdida de especies y la contaminación, los seres humanos han dejado su marca en la Tierra con tal fuerza y permanencia desde mediados del siglo XX que un equipo especial de científicos dijo que en ese entonces comenzó una nueva época geológica.

Llamada el Antropoceno, que se deriva de los términos griegos “antrophos” (humano) y “kainos” (nuevo), esta nueva época comenzó en algún momento entre 1950 y 1954, de acuerdo con los científicos. Aunque existe evidencia en todo el mundo que recoge el impacto de la quema de combustibles fósiles, de la detonación de armas nucleares y del vertido de fertilizantes y plásticos en la tierra y en las vías fluviales, los científicos propusieron un pequeño lago, el lago Crawford, situado en las afueras de Toronto, Canadá, para colocar una placa conmemorativa.

