Los narcolaboratorios en Sinaloa contaminan el agua de las comunidades, dice informe

Por Daniela Flores

Sinaloa, 15 de julio (Río Doce).– En el pasado, la calidad del agua en Sinaloa presentaba un nivel de contaminación menor, incluso había personas que bebían agua de pozos. Sin embargo, en la actualidad, las circunstancias socioeconómicas del estado han llevado la contaminación a un nivel químico, especialmente por la fabricación de drogas sintéticas ilícitas producidas en los narcolaboratorios.

“Antes el agua no se trataba, pero estaba menos contaminada, la gente consumía agua de noria, de ríos, de canales, pero no estaba tan contaminada y el tipo de contaminantes no era tan riesgoso, no pasaba de que era un pedazo de madera, de arcilla, de tierra, y ahora no, la contaminación es química”, explica el investigador José Guadalupe Llanes Ocaña.