La Sedema niega a Six Flags permiso de tala de árboles para construir nueva atracción

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México puso un tope a los planes de construcción de un nuevo juego mecánico en Six Flags México, al informar que la empresa detrás del parque de atracciones no tiene permiso para el derribo de más de un centenar de árboles que implicaría dicho proyecto.

En un comunicado, la Sedema, a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), indicó que “no existe autorización alguna” en relación al proyecto denominado como “Roller Coster Tipo A” que ha sido promovido por Six Flags México, el cual plantea la tala de 150 árboles para construir una nueva atracción.

Ante la inquietud de vecinas y vecinos, así como de usuarios del área de influencia sobre el Proyecto denominado "Roller Coaster Tipo A", promovido por Six Flags México, reiteramos que no existe autorización alguna.

— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 15, 2024

De acuerdo con la Secretaría, dicho proyecto es catalogado como una intervención y no como una “gran construcción”, por lo cual no estaba sujeto al Programa de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones. No obstante, debido a las dimensiones de la intervención y a la biodiversidad que se vería afectada por ésta, se determinó que, de igual forma, era necesario realizar una consulta con las y los habitantes de la zona para informar sobre el proyecto, su impacto en el ambiente y la forma en que se tendría contemplado compensarlo.

El comunicado señala que hubo diversas reuniones entre la Sedema y la empresa que dirige Six Flags México, y en la más reciente se le dio a conocer a la empresa que no tendrá permitido derribar ninguno de los árboles contemplados en el proyecto.

Asimismo, la Secretaría invitó a quienes dirigen el parque a presentar otras propuestas de dónde colocar la nueva atracción mecánica, e incluso se les planteó la posibilidad de instalarla en alguna zona del área de estacionamiento del lugar.

“La Sedema reitera su compromiso con los habitantes de la Ciudad de México para continuar aplicando los instrumentos de política ambiental previstos en la normatividad vigente con el propósito de conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente”, concluyó la dependencia.

En una última reunión, informamos a Six Flags-México que no se autorizará el derribo del arbolado planteado y que presentara una propuesta diversa sobre el sitio para instalar su nueva atracción, como por ejemplo, en algún área del estacionamiento.
— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 15, 2024

ALCALDÍA RECHAZA CONSULTA

La Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México se manifestó el domingo en contra de la consulta que lleva a cabo el parque de diversiones Six Flags México para dar a conocer a los vecinos la construcción de un nuevo juego mecánico que implicaría la tala de 150 árboles.

Por medio de una tarjeta informativa, la demarcación aclaró que el personal del parque de diversiones, ubicado en el sur de la capital del país, nunca se acercó a las autoridades o a la población para pedir su opinión.

Los residentes recordaron que la Alcaldía Tlalpan ha sido merecedora del reconocimiento “Ciudad Árbol” por tres años consecutivos gracias a su activismo por el cuidado, mantenimiento y conservación de los árboles de la CdMx, por lo que consideraron fundamental alzar la voz que salió a la luz de la voz de los vecinos afectados.

⚠️Atención | Vecinas y vecinos, les compartimos información importante sobre la consulta que realiza @SixFlagsMexico para poder derribar 150 árboles para la construcción de un nuevo juego.
— Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) July 14, 2024