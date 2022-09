El presunto asesino de Javier Valdez casi paga allá. Acá lo esperan otros cargos

Por Miguel Ángel Vega

Sinaloa, 16 de septiembre (Ríodoce).– Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, identificado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, saldrá libre en los próximos días luego que una Corte Federal del sur de California determinará que había cooperado lo suficiente y ya había cumplido su condena en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo a expertos, será cuestión de días, tal vez una semana, para que el hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, recupere la libertad en su totalidad, y se integre a la sociedad con la posibilidad de que nunca más vuelva a saberse de él, puesto que se especula que continuará colaborando con la fiscalía estadounidense revelando nombres, direcciones y detalles sobre operaciones de tráfico de droga que dirigen las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa.

BREAKING @VICENews: Mini Lic sentenced to 72 months, which will allow him to walk free with time served.

He has an immigration detainer that will decide whether he can stay in US or will face deportation to Mexico.

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 16, 2022