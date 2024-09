VIDEO ¬ “Pendejos, muertos de hambre”. Operador prianista estalla contra obradoristas

El nombre de Juan Pedro García Martínez es conocido en los círculos políticos del Estado de México. O al menos eso asegura él, quien —según sus palabras— ha operado para las campañas del PRI en los últimos 20 años como también lo hecho para diferentes personajes del PAN.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– “Hoy tengo una pregunta seria para todos. ¿Esos pendejos aplaudidores de López Obrador que acudieron a despedirlo al Zócalo, quiero que me diga alguien en qué se han beneficiado, por qué consideran que este señor es el mejor Presidente de México? Lo pregunto porque he visto videos, y videos y videos, de gente llorando en el Zócalo que se ve muy jodida, que se ve muy acarreada, que se ve muy pinche hambreada, no ve que haya mejorado en nada su pinche condición de jodidos. Díganme, pues, entonces en qué mejoró su condición, su pinche circunstancia de muertos de hambre, en qué”.

De esta manera insultó el abogado Juan Pedro García Martínez, un operador político del PRI y del PAN en el Estado de México, a las personas que acudieron a despedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador al Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de septiembre. Se trata de uno de los videos más recientes del sujeto que se identifica como priista y que hace unos meses impulsaba la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz. El hombre se muestra, además, como un seguidor del Presidente argentino, el derechista Javier Milei, de las corridas de toros, además de compartir desinformación y contenido de odio contra el Gobierno de México y sus partidarios.

El nombre de Juan Pedro García Martínez es conocido en los círculos políticos del Estado de México. O al menos eso asegura él, quien —según sus palabras— ha operado para las campañas del PRI en los últimos 20 años: para la de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo y, hasta donde se sabe, de Alejandra del Moral, aunque él mismo se desempeñó antes como Coordinador General de Campaña del panista Enrique Vargas del Villar, cuando buscaba la candidatura de la alianza en el Estado de México, una aspiración que lo llevó incluso a buscar una reunión con el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Yo he coordinado, afortunadamente, en este estado la elección de Alfredo del Mazo, la elección de Enrique Peña, la elección de Eruviel, la elección de Arturo Montiel y conozco bien cómo funcionan las estructuras del partido, conozco muy bien cómo funciona el partido electoralmente hablando y también sé muy bien cómo funciona el gobierno electoralmente hablando”, expresó en marzo de 2023 García Martínez en una entrevista sobre su rol en las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Juan Pedro García Martínez es identificado por la prensa mexiquense no sólo como operador político sino como coordinador de grupos de choque. De hecho, en el pasado proceso electoral en el Estado de México, en abril de 2023, fue señalado por Higinio Martínez Miranda, entonces delegado especial de Morena en la entidad, denunció a Juan Pedro de agredir a militantes del partido guinda.

Martínez Miranda dijo que Juan Pedro García agredió con empujones y golpes, sin motivo alguno a los morenistas Jesús Herrera Gutiérrez, Armando Contreras Briones y María de la Salud Alanís Soto, incluso “uno de ellos quedó con sangre en la nariz”. Detalló que los hechos ocurrieron en el puente peatonal de avenida Lago de Guadalupe, colonia Margarita Maza de Juárez, donde los simpatizantes de Morena se cruzaron con una brigada de la alianza PRI-PAN-PRD y el hombre insultó a los morenistas y luego los agredió.

Los hechos quedaron registrados en video. Morena informó en ese entonces que había presentado una denuncia y lo mismo hizo Juan Pedro García Martínez, quien sostuvo que los provocadores fueron los morenistas. Lo cierto es que la prensa mexiquense señala que se trata de un operador de guerra sucia.

#UltimaHora | Gente de la priísta @AlejandraDMV AGREDEN a simpatizantes de la maestra Delfina Gómez. Los hechos ocurrieron en Atizapán de Zaragoza, no va mi UN DIA de campaña y el PRIAN ya agrede al pueblo. pic.twitter.com/iPTL50t5JB — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) April 3, 2023

El Financiero reportó en 2017, cuando se sumó a la campaña de Del Mazo Maza, que era inenfiticado “por trabajar en las campañas de panistas como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; el candidato a la gubernatura de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza, y el actual alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar”.

Mientras que la prensa mexiquense señala que su operación se da a partir de un esquema de operación política y creación de grupos de choque y caos. El propio Juan Pedro García Martínez ha dado pistas sobre su propio trabajo cuando habló sobre su rol en la campaña de Alfredo del Mazo Maza: “Yo le vi a poner todo, armé una estructura, di la batalla en cada lugar que se me requirió, me expuse como suelo hacerlo en todas las elecciones, puse el pecho por delante”.