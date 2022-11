Selección inglesa de futbol vuela a Qatar en avión llamado “Rain Bow”, símbolo LGBT

Londres, 15 Nov. (EUROPA PRESS).- La Selección inglesa de futbol viajó este martes a Qatar para la disputa del Mundial en un avión de la compañía Virgin Atlantic llamado “Rain Bow” (“Arcoíris”), símbolo LGBT+ de la aerolínea, según informó la agencia de noticias PA.

Se trata de una de las iniciativas que los “Tres Leones” llevaron a cabo para denunciar la situación de discriminación que se vive en el país catarí, en relación a las leyes LGBT+, por las cuales se ha pedido evitar conductas que entren en conflicto con el estado.

Both the English and German men’s football teams are flying into Qatar with a message on their planes.

England are flying in a @VirginAtlantic plane named “Rain Bow” and Germany’s @lufthansa jet is supporting the message “diversity wins”. pic.twitter.com/gGyB30FPUW

— Scott Cuthbertson (@ScotCuthbertson) November 15, 2022