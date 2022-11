Dua Lipa niega participación en el Mundial de Qatar y se pronuncia contra el país

Por Denisse Méndez

Puebla, 15 de noviembre (Periódico Central).- Dua Lipa no participará, pero sí integrantes de BTS en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022. La famosa se pronunció en contra del país por no respetar los Derechos Humanos.

Mediante Instagram, aclaró que nunca hubo ninguna negociación. Insistió en que visitaría el país “cuando haya cumplido con todas las promesas de Derechos Humanos que hizo cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo”.

Esto luego que la cuenta de Twitter de “World Music Awards” revelará que Shakira, BTS, Black Eyed Peas y Dua Lipa. Así como J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie cantarán en la ceremonia de apertura.

Por cierto, el 12 de noviembre, BTS confirmó mediante Twitter que Jungkook, integrante de la banda, participará en la apertura de Qatar 2022, aunque no Dua Lipa.

Dua Lipa clears rumors about performing at the opening ceremony of the World Cup in Qatar.

‘I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform […] I look forward to visiting Qatar when it has fullfilled all the human rights pledges it made’ pic.twitter.com/Ca7DA9H1bC

