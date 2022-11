Taxista afirma que no escuchó gritos de Lidia Gabriela por alto volumen de la música

El imputado reconoció que antes de que Lidia Gabriela se arrojara del taxi, habrían mantenido una conversación.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Pedro “N” argumentó este miércoles no haber escuchado los gritos de auxilio de Lidia Gabriela porque tenía la música a un volumen muy alto, al negar su responsabilidad por la muerte de la joven de 23 años, quien falleció el 1 de noviembre luego de arrojarse de un taxi en movimiento sobre calzada Ermita Iztapalapa.

El responsable del feminicidio de Lidia Gabriela afirmó durante la audiencia inicial que se llevó a cabo en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, que no tuvo responsabilidad en su muerte.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló a Pedro “N” como responsable del feminicidio de Lidia Gabriela debido a que la caída que provocó su muerte fue consecuencia de un cambio de carril a alta velocidad cuando ella se asomaba para pedir ayuda.

Pedro “N” relató, entre diversas contradicciones ante el Juez de control, que la víctima ib tanto nerviosa cuando abordó la unidad en la colonia Las Peñas, y que, al llegar a su destino, el Metro Constitución de 1917, Lidia Gabriela no quiso pagar la tarifa.

Al no querer pagar, decidió seguir manejando sobre la avenida Ermita Iztapalapa cuando la víctima empezó a gritar desde la ventana de la unidad, acusando al taxista de no querer bajarla, detalle que el imputado no escuchó porque que la música estaba casi al 80 por ciento, a pesar de reconocer que previamente entabló una conversación con ella.

La Fiscalía capitalina también expuso testimonios de testigos que escucharon a Lidia Gabriela solicitar auxilio desde el vehículo color blanco y rosa, con placas A2303C, antes de que se aventara de la unidad.

La declaración de Pedro “N” y su defensa legal no fueron validados por el Juez, quien determinó vincularlo a proceso, luego de ser señalado por la FGJ-CdMx como uno de los implicados en la muerte Lidia Gabriela.

Según la información, la vinculación de Pedro “N” se dio por el delito de feminicidio con dolo eventual. Asimismo se le fue impuesta prisión preventiva oficiosa, y el Juez de control de la capital dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Previo a esta imputación, la Fiscalía informó la mañana del martes la detención de Pedro “N” por su presunta implicación en el feminicidio de Lidia Gabriela.

También dio a conocer que el hombre detenido habría sido el conductor del vehículo de donde la joven Lidia Gabriela se arrojó en Iztapalapa ante el miedo de ser víctima de algún delito.

“De acuerdo con las investigaciones de la FGJ-CdMx, el hombre probablemente conducía un vehículo de alquiler desde el cual posiblemente se arrojó la víctima. Tras reunir los suficientes datos de prueba contra el individuo, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, solicitó y obtuvo el mandamiento judicial correspondiente, por parte de un Juez de Control”, reveló la Fiscalía en un comunicado.

Elementos adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas dieron con Pedro “N” en calles de la colonia Doctores, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.