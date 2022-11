El boxeador Julio César Chávez recibe reconocimiento a su trayectoria en el Senado

Chávez subió a la tribuna para agradecer el reconocimiento otorgado por los Senadores: “Yo tuve un sueño, el de ser campeón del mundo; eso fue lo que le prometí a mi madre y gracias a Dios lo logré”.

Ciudad de México, 16 de noviembre (AS México).- El Senado de la República entregó un reconocimiento a la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, por su trayectoria arriba de los cuadriláteros y también por su lucha contra las adicciones en los jóvenes y por la equidad de género en este deporte.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, con la presencia de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y de la campeona Jacky Calvo.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, destacó los logros alcanzados por Chávez durante su carrera deportiva, donde ganó seis campeonatos mundiales, y con 115 combates profesionales y 107 victorias es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

▶️ #HoyEnElSenado al reconocer la trayectoria de @Jcchavez115, el presidente de la Mesa Directiva, @armentapuebla_, resaltó que el exboxeador promueve la equidad de género en ese deporte así como una vida libre de adicciones. pic.twitter.com/wjmg2fwA71 — Senado de México (@senadomexicano) November 17, 2022

Armenta también aplaudió la labor que ha realizado Julio César desde hace ya varios años para alejar a los jóvenes de las adicciones.

Chávez subió a la tribuna para agradecer el reconocimiento otorgado por los Senadores: “Yo tuve un sueño, el de ser campeón del mundo; eso fue lo que le prometí a mi madre y gracias a Dios lo logré”.

El boxeador también recordó que tuvo un problema de adicción, “que todo mundo lo sabe y no me arrepiento, no me arrepiento porque Dios me dio otra oportunidad de vida.

A eso me dedico ahora, a salvar vidas. Así como a mí me salvaron la vida, yo ahora también me dedico a salvar vidas, a salvar a los jóvenes a que se alejen de las drogas y el alcohol, porque sí se puede, claro que se puede vivir sin alcohol y sin drogas”.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que “todos los partidos te reconocemos como un atleta excepcional y un hombre con una calidad humana especial, por ello, nos congratula que esté aquí una leyenda del boxeo”.

