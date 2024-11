Katy Perry anuncia más shows en México. Consulta FECHAS y PRECIOS de conciertos

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La cantante estadounidense Katy Perry anunció nuevas fechas de su gira “The Lifetimes Tour” en la Ciudad de México (CdMx), Guadalajara y Monterrey, debido a la demanda de boletos para sus conciertos previos.

A través de redes sociales, la cantante de “Firework” compartió la información sobre su gira por Latinoamérica, sorprendiendo a México con un segundo show en la capital del país el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La primera se llevará a cabo en el mismo recinto un día antes.

La segunda fecha está programada para el jueves 2 de mayo en la Arena Guadalajara, luego de hacer un sold out en la primera fecha dentro de la entidad. La tercera será en la Arena Monterrey el martes 29 de abril.

!Olé Mexico City! The first show is sold out, and a new date is added for April 26. On sale now! https://t.co/VoZK5zdbbA pic.twitter.com/CnQDI5vE8B

¿CUÁNDO SERÁ LA PREVENTA Y LA VENTA DE LOS BOLETOS?

La venta será a través de la página oficial de Super Boletos a partir de este momento, por lo que no se requiere un registro previo o contar con una tarjeta de crédito especial para adquirir las entradas de ambas fechas.

Una vez el sitio web, elige el recinto y accede a la sección “Adquiere tus boletos”, donde podrás ver la información del evento y un mapa del lugar con los precios disponibles. Luego, se concluirá la compra con el metodo de pago seleccionado.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS POR BOLETO?

De acuerdo con medios locales, el costo por cada boleto será desde los 800 pesos hasta los 16 mil 280 pesos, como uno de los pases VIP, cerca del escenario. Mientras que la zona Miniso, McCormick, Banco Azteca, Andrea, Verde, SP Platino, SP Oro VL, SP Oro, SP Platino VL y Zona Magnetica se mantendrá en cinco mil 836 pesos; por lo tanto, estos son los costos de ingreso de otras secciones:

🇲🇽 MEXICO 🇲🇽

Tickets to The Lifetimes Tour are onsale NOW at https://t.co/VoZK5zdbbA

(also if you would be so kind as to let me know your favorite restaurants in these cities I am also tryna eat my way through mx) pic.twitter.com/uRCUCFVSAS

— KATY PERRY (@katyperry) November 16, 2024