Paulina Fuentes rendirá tributo a compositoras latinoamericanas en el Blas Galindo

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- La cantautora mexicana Paulina Fuentes llevará a los escenarios las obras de aquellas músicas que han trascendido en la historia con el homenaje “Una Mirada al Bolero escrito por Compositoras Latinoamericanas”, que se celebrará el próximo 23 de marzo en el Auditorio Blas Galindo, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Para Fuentes, el objetivo de este proyecto no sólo es rendir tributo a aquellas mujeres que transformaron el bolero sino también seguir visibilizando su trabajo y, por supuesto, mostrar cómo sus obras forman parte importante del cancionero del bolero latinoamericano.

“Si bien creo que el bolero como universo sonoro no necesita visibilidad, creo que hay una oportunidad importante de darle visibilidad a las mujeres que no fueron sólo intérpretes sino también compositoras, o sea, considero que muchos boleros, incluso, de los más tradicionales, de los más famosos, fueron cantados por tantos intérpretes, que muchas personas no saben que fueron composiciones de mujeres”, apuntó en entrevista para SinEmbargo Paulina Fuentes.

“De ahí surge mi deseo de una exploración y una investigación no sólo de saber quiénes fueron las mujeres compositoras latinoamericanas sino también pensar en su legado”, agregó.

Para poder materializar todo el proyecto de “Una Mirada al Bolero escrito por Compositoras Latinoamericanas”, Paulina Fuentes tuvo que darse un chapuzón al universo sonoro de las compositoras que hicieron bolero tradicional.

Al ser cuestionada sobre el tiempo que le tomó planear y estructurar este tributo, la artista confesó que le costó muchas horas de investigación durante un lapso de dos a tres meses, aproximadamente.

En este sentido, explicó que a partir de su trabajo de investigación, tuvo que reflexionar sobre la narrativa que quería interpretar en esta primera edición de “Una Mirada al Bolero escrito por Compositoras Latinoamericanas”, por lo que finalmente eligió irse por el amor y el desamor.

“Mucho de esto lo hago porque si bien mi tributo está en el ojo de lo femenino y de la contribución femenina, también creo que es importante reconocer que hay temas que son de todos y para todos, y todos los seres humanos buscamos el amor”.

Y abundó, “lo que busco al final siempre es sumar y no excluir, y me identifico con esta narrativa, con la del amor y el desamor, de hecho en toda mi música hablo de eso por experiencias propias y/o por experiencias que he visto, he escuchado, que me mueven ciertas fibras y que decido reinterpretar o hacer mías”.

En esta primera entrega de “Una Mirada al Bolero escrito por Compositoras Latinoamericanas”, los asistentes podrán disfrutar de un programa conformado por temas de Isolina Carrillo (Cuba), María Alma (México), Guillermina Aramburú (Cuba), María Greever (México), Consuelo Velázquez (México), Lolita de la Colina (México), Magos Herrera (México) y Rita Payés (Colombia), por mencionar algunas.

El tributo estará a cargo de Paulina Fuentes Trío, conformado por Miguel Rodríguez en el bajo, Pablo Castro en el piano y Paulina Fuentes en la voz.

Finalmente, Fuentes adelantó a este medio que planea realizar más ediciones de “Una Mirada al Bolero escrito por Compositoras Latinoamericanas” no sólo en la Ciudad de México sino también al interior de la República Mexicana puesto que “hay tanto material que merecen todas estas compositoras tener un espacio desde el tributo”.

“Estoy dándome cuenta de que este proyecto por lo menos nos va a tomar dos años y me es muy grato contarte que sí, ya estamos planeando las siguientes ediciones, este repertorio va a tener dos primeras exposiciones, ambas en la Blas Galindo, y a partir de eso se está expandiendo. Estamos trabajando en poder llevarlo a otros escenarios, no sólo de la CdMx sino de la República”, concluyó.

