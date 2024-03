Delgadillo critica resultados de Alfaro; Lemus (MC) pide no llevar a Morena al poder

El próximo debate a la gubernatura se realizará el sábado 13 de abril en el municipio de Ciudad Guzmán.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– Este domingo se llevó a cabo el primer debate por la gubernatura de Jalisco, en el que participaron Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC); Claudia Delgadillo, de Morena; y Laura Haro, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El debate se llevó a cabo en la sede del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, donde abordaron durante hora y media, los temas de derechos humanos, gobernabilidad y seguridad.

El ejercicio se destacó por los constantes señalamientos entre el candidato de MC y la representante de Morena, quienes señalaron las falencias de los gobiernos de Morena en otros estados y las carencias del Gobernador Enrique Alfaro, respectivamente.

🎥🎙️ Al terminar el Primer Debate a la Gubernatura de Jalisco, las candidatas y el candidato atendieron a las preguntas de los medios de comunicación, en el mismo orden que salieron sorteados: Laura Haro Ramírez, Pablo Lemus Navarro y Claudia Delgadillo González. pic.twitter.com/UvKtKKCiJW — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) March 17, 2024

Pablo Lemus cuestionó a Claudia Delgadillo sobre si pretendía que Jalisco tuviera gobiernos “exitosos” de la Cuarta Transformación como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Colima, los cuales presentan altos niveles de violencia en las entidades.

“Me parece sorprendente lo que propone la candidata de Morena de traer esos gobiernos de Morena a Jalisco, con esa coordinación tan extraordinaria que han tenido, por ejemplo, en estados como Guerrero, que es muy amiga suya la Gobernadora [Evelyn Salgado], y una de las preferidas de la Cuarta Transformación”, ironizó.

“O qué decir del Gobierno de Michoacán, de Morena, extraordinaria la coordinación y la seguridad. En Zacatecas o en Colima, que acaba de ser dictaminado como el estado donde se cometen más homicidios a nivel mundial”, criticó.

📡🎥 El Consejo General del IEPC e invitados especiales de las candidaturas a la Gubernatura de Jalisco, presenciaron el Primer Debate en las instalaciones de @JaliscoTV. 👉 Si te lo perdiste o deseas volver a verlo, puedes consultarlo en nuestra cuenta de YouTube. pic.twitter.com/oP5Y6I5Ldo — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) March 17, 2024

Por su parte, Delgadillo reviró a Lemus al señalar su cercana relación con el Gobernador Enrique Alfaro, y calificó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano en la entidad como “indolentes y corruptos”, por lo que pidió el voto a las y los televidentes por ella y por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

“Vas a decidir si quieres seis años más de gobiernos indolentes y corruptos o si quieres gobiernos honestos y en coordinación. Jalisco está aislado, [Enrique] Alfaro nos tiene excluido del resto del país y eso afecta mucho, pero eso no pasara, habrá una coordinación. Necesitamos trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum”, dijo.

“El tema de todos los negocios y la corrupción que existe con estos gobiernos que encabeza Movimiento Ciudadano, con Pablo Alfaro (sic) que seguramente además van a ser terribles, porque además aquí está mintiendo en mi cara, hombre, eso no se vale”, agregó.

🎙️ Nuestras instalaciones fueron la sede del Primer Debate a la Gubernatura de Jalisco. En donde cada uno de los candidatos pudo responder las preguntas de la ciudadanía que previamente fueron seleccionadas, así como hablar sobre sus propuestas. #JaliscoDebate2024 pic.twitter.com/Tkzkh25tvX — JaliscoTV (@JaliscoTV) March 17, 2024

Asimismo, Laura Haro retó a sus oponentes a someterse a las cinco pruebas de control y confianza que deben cumplir los elementos de la Policía, pero fue Lemus Navarro el único que aceptó, con la condición de que la supervisara el Instituto Electoral Estatal.

“Hace unos días presenté una iniciativa para que todas y todos los candidatos fueran sometidos a exámenes exhaustivos de control de confianza. Yo ya me lo realicé, y por eso les pregunto a Claudia [Delgadillo] y a Pablo [Lemus]: ¿Ustedes para cuándo? Yo me realicé exámenes para que todas las personas conozcan cuál es el estado de salud físico y mental. Me realicé exámenes toxicológicos, me realicé el polígrafo que es este famoso detector de mentiras”, afirmó Haro Ramírez.

“En Jalisco vivimos los gobiernos de las muerte. Cada día son asesinadas seis personas en el estado. Este es el sexenio más violento de la historia. Casi 200 mil mexicanos han perdido la vida, víctima de la inseguridad. Todavía me pregunto cómo se atreven a venir aquí a hablar de la continuidad”, criticó tanto a Lemus como a Delgadillo.

Asimismo, exhibió las 107 faltas de Delgadillo en el Congreso, por lo que destacó su apodo, “La fantasma de la Cámara de Diputados”, y que sólo presentó dos propuestas en favor de Jalisco.

Durante los diferentes bloques del debate, los candidatos presentaron sus propuestas para combatir la violencia de género, para dar atención a los pueblos originarios y para resolver la crisis que vive Jalisco en materia de personas desaparecidas.

