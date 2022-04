Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore logra recaudar 43 mdd en EU

Las ocho películas de Harry Potter fueron responsables de más de 7 mil 700 millones de dólares en taquilla, mientras que las dos primeras películas de Animales Fantásticos recaudaron un total de mil 500 millones de dólares.

Por Lindsey Bahr

Estados Unidos, 17 de abril (AP).- Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore tuvo un comienzo menos que mágico en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá. La tercera entrega del spin-off de Harry Potter abrió con 43 millones de dólares en América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

Fue suficiente para asegurar a la película el primer puesto en las listas de taquilla, pero también es un punto bajo para la franquicia. La primera película debutó con 74.4 millones de dólares en 2016 y la segunda, “Los crímenes de Grindelwald”, se estrenó con 62.2 millones de dólares en 2018. Los secretos de Dumbledore, que Warner Bros. estrenó en 4208 lugares de América del Norte, también tiene una recaudación de 200 dólares. millones de precio de producción.

Es más común que las secuelas y las tres secuelas estén por debajo de sus predecesoras, pero Dumbledore también sigue a varios títulos de franquicia que desafiaron esa lógica, incluidos Spider-Man: No Way Home, Venom 2 y Sonic 2.

La mayoría de los críticos no estaban de acuerdo con Dumbledore. Con una calificación del 49 por ciento en Rotten Tomatoes, la mayoría se quedó en el lado negativo. El escritor de cine AP Jake Coyle escribió en su reseña que “el propósito de estas películas nunca ha parecido mucho más allá de mantener el tren de Potter en marcha” y que esta iteración es “un poco aburrida”. El público, que era 56 por ciento femenino, fue un poco más amable y le otorgó cuatro estrellas en PostTrak y un B+ en CinemaScore.

Las ocho películas de Harry Potter fueron responsables de más de 7700 millones de dólares en taquilla, mientras que las dos primeras películas de Animales Fantásticos recaudaron un total de 1500 millones de dólares.

Esta entrega está protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller y Mads Mikkelsen, quien reemplazó a Johnny Depp como Grindelwald. En noviembre de 2020, luego del fallido caso de difamación de Depp contra el periódico sensacionalista The Sun por un artículo que lo calificó de “golpeador de esposas”, el actor dijo que Warner Bros. le pidió que renunciara y él estuvo de acuerdo .

Sin embargo, al igual que con las películas anteriores de Animales Fantásticos, Dumbledore tiene más esperanza a nivel internacional. Sus ingresos brutos son de 193 millones de dólares en todo el mundo. Las dos películas anteriores obtuvieron más del 70 por ciento de sus totales globales de proyecciones internacionales.

“Recuperar la magia original de Harry Potter que comenzó hace unos 20 años en los cines es una tarea difícil”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “La franquicia de ‘Animales Fantásticos’, si bien ve rendimientos decrecientes con cada entrega sucesiva, todavía tiene una base de fans devotos suficientes para evocar números respetables, particularmente con audiencias internacionales que siempre han proporcionado la mayor parte de la taquilla para estas películas”.

Dergarabedian agregó que la verdadera prueba para Dumbledore será el segundo fin de semana.

Además, como señaló Jeff Goldstein, jefe de distribución nacional de Warner Bros., las películas son solo una parte del mundo mágico.

“Es parte de una estrategia más grande para Wizarding World, un negocio más grande que incluye parques temáticos, tiendas y merchandising. Se trata de la totalidad de estas piezas y no de una sola”, dijo Goldstein. “Todavía hay mucho interés público y mucho interés de los fanáticos”.

Además, Warner Bros. está celebrando un gran hito para otra película: The Batman superó los 750 millones de dólares a nivel mundial este fin de semana.

“Es un logro enorme”, dijo Goldstein.

En su segundo fin de semana, Sonic 2 cayó un 58 por ciento y ganó un estimado de 30 millones de dólares para ocupar el segundo lugar, según Paramount. La película ha recaudado 119.6 millones hasta la fecha. El tercer lugar también fue para Paramount con la película de acción y aventuras The Lost City, protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum.

Sony también lanzó Father Stu en 2.705 lugares el miércoles. Protagonizada por Mark Wahlberg, quien ayudó a financiar la película, Father Stu se basa en una historia real y es una rara película de Hollywood convencional con temas religiosos. Ganó un estimado de 8 millones de dólares en sus primeros cinco días en los cines y 5.7 millones durante el fin de semana.

Father Stu ocupó el quinto lugar detrás de Everything Everywhere All At Once, el éxito sigiloso de A24 que sigue creciendo. Este fin de semana, la animada película interdimensional protagonizada por Michelle Yeoh se proyectó en 2220 pantallas, su lanzamiento más amplio hasta el momento, y ganó 6.2 millones adicionales. Su bruto total es de 17.7 millones de dólares.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EU y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, 43 millones de dólares.

2. Sonic 2, 30 millones de dólares.

3. La Ciudad Perdida, 6.5 millones de dólares.

4. Todo en todas partes, todo a la vez, 6.2 millones de dólares.

5. Padre Stu, 5.7 millones de dólares.

6. Morbius, 4.7 millones de dólares.

7. Ambulancia, 4 millones de dólares.

8. The Batman”, 3.8 millones de dólares.

9. KGF: Capítulo 2, 2.9 millones de dólares.

10. Uncharted, 1.2 millones de dólares.