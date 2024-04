Honduras también retirará a diplomáticos de Ecuador por asalto a Embajada, dice AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que Honduras, al igual que Venezuela, retirará a su personal diplomático de Ecuador, esto como un acto de solidaridad con México por el asalto que sufrió su Embajada en Quito el pasado 5 de abril.

“Todos ayudando, apoyando a México, respaldando a México. Nada más quiero decir que la reunión la convocó la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y al término me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos, nada más que no alcanzó a decirlo. O sea, no es nada más el caso de Venezuela, también Honduras y les agradecemos mucho”, dijo.