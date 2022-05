“No querían incluirme”: Heard sobre daños a su papel en Aquaman 2 por juicio

Pese a la petición de Change.org, los productores de Aquaman and the Lost Kingdom han dejado claro que no tomarán decisiones en base a la presión de los fans.

Madrid, 17 de mayo (Europa Press).- La batalla judicial entre Amber Heard y Johnny Depp continúa y ahora es la actriz quien está testificando. En la sesión de este lunes 16 de mayo la intérprete subió al estrado y reveló que Warner Bros. quiso eliminarla de Aquaman and the Lost Kingdom, cinta en la que está previsto que retome su rol de Mera.

Los abogados pidieron a Heard que hablara sobre su participación en la secuela de Aquaman y cómo la batalla judicial contra su exmarido ha afectado a su carrera. “Tuve que luchar. Luché muy duramente para permanecer en la película. No querían incluirme en la película”, aseguró. Después le preguntaron si finalmente pudo participar en la cinta. “Con una versión muy reducida de ese papel, sí”, confirmó.

“Me dieron un guión. Y luego me dieron nuevas versiones del guión en las que habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin hacer spoilers, a dos personajes peleando. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente han quitado mucho”, relató.

Cabe destacar que algunos fans llevan meses pidiendo la salida de Heard de la franquicia Aquaman. Una petición iniciada en Change.org para que sea despedida ya ha superado los cuatro millones de firmas. “Debido a que Heard es una maltratadora más que conocida y probada, Warner Bros. y DC Entertainment deberían quitar a Heard de su proyecto cinematográfico, Aquaman and the Lost Kingdom“, reza la propuesta.

Pese a la petición, los productores de Aquaman and the Lost Kingdom han dejado claro que no tomarán decisiones en base a la presión de los fans. “No creo que alguna vez vayamos a reaccionar, honestamente, a la presión de los fans. Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si están James Wan y Jason Momoa, debería estar Amber Heard. Uno no ignora lo que está pasando en Twitter, pero eso no significa que tenga que reaccionar, tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos. Tienes que hacer lo correcto para la película”, declaró Peter Safran en el podcast Hero Nation.

Dirigida de nuevo por Wan, Aquaman and the Lost Kingdom llegará a los cines el 17 de marzo de 2023.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press