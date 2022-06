Panistas ven dudas en la ruta de Marko y cuestionan su cerrazón ante la alianza

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Unas horas después de que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo obtuviera el triunfo en un estado en la pasada elección, la dirigencia de ese partido, encabezada por Marko Cortés, salió a dar un discurso en el que presumió el éxito de la alianza Va por México que comparte con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

En ese momento las palabras de victoria se sintieron irreales: los datos muestran de manera clara cómo el PAN se vio disminuido en ese proceso electoral y se suma a los resultados obtenidos en las elecciones intermedias de 2021. En total, durante la dirigencia de Cortés Mendoza, el PAN pasó de gobernar 12 entidades a sólo cinco.

Y dentro del partido, la situación no pasa desapercibida. Primero fue el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, que el pasado 15 de junio comentó a distintos medios de comunicación que Marko Cortés debía renunciar “por dignidad” a la Presidencia del PAN. También le pidió humildad para analizar los resultados del pasado 5 de junio y que revise con distintos actores y no sólo con “sus cuates”, la estrategia para 2024.

Otros integrantes del PAN señalan que aunque dentro del partido hay varias voces que piden una reflexión sobre la situación actual, no hay en Marko Cortés “ni un centímetro” de disposición para hacerlo porque tocaría revisar y evaluar qué tanto ha funcionado al partido el estar en alianza con el PRI y PRD.

“Al día de hoy no veo ni un centímetro de disposición de siquiera analizar los temas. Parece ser que estas celebraciones injustificadas del 5 de junio obedecen a una defensa ultranza de la dirigencia y de decisiones ya tomadas que no se quieren cambiar, que es la alianza. Yo diría que no es correcto defender algo sólo porque ya lo decidiste, se debe decidir basado en méritos y resultados de esa decisión, que hoy son nulos”, comentó en entrevista el Senador Damián Zepeda Vidales.