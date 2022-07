Una mujer muere luego de caer a estanque y ser atrapada por 2 caimanes en Florida, EU

ENGLEWOOD, Florida, EU (AP) — Una mujer de Florida fue hallada muerta después de caer en un estanque y ser atrapada por dos caimanes, informaron las autoridades.

La policía del condado Sarasota indicó a los medios de comunicación que la anciana fue vista cayendo al estanque a lo largo de un campo de golf en Englewood el viernes por la noche y batallando para mantenerse a flote.

Mientras estaba en el agua, se vio a dos caimanes atrapándola, de acuerdo con las autoridades. La mujer fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades han retirado dos caimanes del área, pero aún no está claro si esos eran los reptiles involucrados. La causa de la muerte no ha sido determinada.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida señala que los caimanes son más activos cuando aumentan las temperaturas.

