VIDEO ¬ ¿Qué tanto puede afectar a los mexicanos que Trump regrese a Washington?

En esta edición de VERSUS, se habló del posible retorno de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y las implicaciones que esto generaría en México. ¿Qué tanto puede afectar a los mexicanos que el republicano regrese a Washington? ¿Cuáles son los pros y contras de su regreso? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- La relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos podría complicarse ante el posible regreso del republicano Donald Trump a la Presidencia, quien luce como el gran favorito ante el actual Presidente, Joe Biden, coincidieron las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez.

La imagen de Trump ha tomado gran relevancia luego de que el pasado 13 de julio fuera el blanco de un aparente intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania. Dos días después del atentado y tras ser nominado para aparecer en la boleta presidencial por tercera ocasión, el expresidente tuvo una aparición triunfal en la primera noche de la Convención Nacional Republicana en donde también estuvo presente el Senador por Ohio, JD Vance su compañero de fórmula.

“La relación con Estados Unidos es difícil sea el Gobierno que está en México el Gobierno que está en Estados Unidos siempre va a ser una relación compleja por la cantidad de intereses económicos por la frontera más grande, por las políticas de guerra que llevan el gobierno los gobiernos de allá sean republicanos o demócratas, siempre la relación es complicada y sumándole de este lado ingredientes como que teníamos presidentes que la verdad lo único que hacían era escuchar y obedecer indicaciones por parte de Estados Unidos”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista indicó que el discurso de odio de Trump durante su campaña, no fue el mismo una vez que llegó a la presidencia (2017-2021). “Sabemos que Donald Trump cuando llega al poder no es el monstruo que es en campaña, sí puede gritar mucho racismo, escupir mucho odio, mucha ira, pero cuando llega no es eso, entonces eso también podría jugar a nuestro favor”.

Barragán señaló que a diferencia de sexenios pasados, en el Gobierno del Presidente López Obrador México dejó de estar a merced de Estados Unidos. “Creo que sí es es buen inicio plantear que México ya no está en un asunto de sumisión, que ya lo tuvimos, eso es lo que le deja ese terreno planchado López Obrador a Claudia y claro también haciéndose de un equipo fuerte”.

Por su parte, Alina Duarte expuso que Trump sí fue un monstruo en la presidencia debido a las políticas antimigrantes que implementó. “Yo sí creo que es un gran monstruo en la presidencia, a mí me tocó vivir todo el trumpismo en Estados Unidos, los cambios sí fueron brutales en muchos sentidos para la población”.

En el caso de México, Alina Duarte destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró anclar la relación bilateral, pero dijo, no hay una relación entre iguales.

“Yo no creo en esta relación entre iguales, no lo creo porque siga habiendo todavía mucho capital transnacional en este país fundamentalmente canadiense, estadounidense, que sigue expoliando nuestros pueblos se le ha dado también muchos privilegios, lo cual no implica también que no haya habido un punto de quiebre”.

Pese a esta situación enlistó los puntos destacables de esta administración en su relación con el Gobierno de Estados Unidos entre los que están la demanda por el tráfico de armas y la regularización de los agentes de la DEA y la CIA en México.

“Yo sí creo que hay un punto de quiebre en esta administración, no solo en los recursos naturales en el litio, en el petróleo, sino incluso algo que había sido muy grave, que es el tema de las armas México demanda Estados Unidos por el tráfico de armas, es una demanda que lleva todavía Marcelo Ebrard como como Canciller es algo que todavía está y que además es histórico el fallo que se le da en donde sí Estados Unidos está obligado. Con el tema de los agentes de la CIA y la DEA en esta administración se les pone un alto mientras Wikileaks nos había demostrado que la constante era que vinieran y se metieran hasta la cocina”.

En tanto, Adriana Buentello también expresó su preocupación ante el probable retorno de Trump al Gobierno de Estados Unidos. “Yo sí veo un riesgo muy grave en un personaje como Donald Trump. De acuerdo con algunos analistas, pues en un primer periodo los Presidentes en Estados Unidos son moderados precisamente con vías a la reelección, entonces esa es la última oportunidad o esta sería el segundo periodo de un personaje como Donald Trump entonces sí vendría por decirlo de alguna manera reloaded“.

La periodista señaló que en términos de la relación bilateral habrá un punto complicado con un personaje al que calificó como misógino.

“Yo veo que Donald Trump respetaba mucho al Presidente López Obrador por la popularidad que tenía, yo espero en este sentido de cómo es más todavía la votación hacia Claudia Sheinbaum que si llega a hacer Trump Presidente, vea justamente también esa popularidad y pues haya una relación, no tan rígida como quizá muchas personas podamos prever”.

Finalmente, Meme Yamel indicó que a pesar de que republicanos y demócratas defienden filosofías e ideas muy diferentes sobre el gobierno, al final responden a los mismos intereses.

“Hay que partir de las derechas, en Estados Unidos no hay una izquierda, las derechas se dividen en la derecha cínica y la derecha hipócrita. La derecha cínica de los republicanos te dicen todo de frente el discurso de Donald Trump de ‘mexicanos y migrantes ladrones, ellos son la causa de todos nuestros problemas, ellos son un veneno que nos traen el fentanilo etcétera. Y los demócratas, no te lo dicen pero deportan, entonces digamos que todos tienen una manera de operar distinta, pero bajo los mismos intereses que responden a la sociedad en Estados Unidos”.

Meme Yamel afirmó que tras el atentado del fin semana la campaña de Donald Trump se fortalecerá y comenzará a dejar atrás a Joe Biden y sus deseos de reelección.

“Si hay un atentado contra un personaje público y sale bien librado o sale herido pero equilibrado inmediatamente se vuelve el héroe, porque vives dentro de una política de guerra, además las fotos que salieron es una política de guerra interna y de muchísima percepción, entonces el que gana la percepción gana la contienda. Si lo pones junto a Joe Biden, un Joe Biden extremadamente débil. Yo creo que los demócratas están muy conscientes de quién es Joe Biden, de que ya no puede y que le están entregando la prediencia a Trump”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.