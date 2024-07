VIDEO ¬ Quieren acotar a la izquierda en Congreso con Artículo que eliminaron: Segob

Producto de la Reforma Electoral de 1996, explicó Luisa María Alcalde hoy durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales (Cofipe) para limitar que un partido político por sí mismo tuviera mayoría calificada en ambos cuerpos camerales. Entonces se le agregó, además, la misma limitante pero a las coaliciones electorales, es decir, las que se forman previamente para apoyar una fórmula en una elección.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– Es muy simple, según lo planteó hoy la Secretaria de Gobernación: en 2008, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) eliminaron un Artículo que evitaba una posible sobrerrepresentación de las coaliciones en el Congreso. Eran los años de Felipe Calderón Hinojosa; el escenario político estaba dominado por la derecha mexicana.

Producto de la Reforma Electoral de 1996, explicó Luisa María Alcalde Luján este miércoles durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificaron la Constitución, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para limitar que un partido político por sí mismo tuviera mayoría calificada en ambos cuerpos camerales. Entonces se le agregó, además, la misma limitante, pero a las coaliciones electorales; es decir, las que se forman previamente para apoyar una fórmula en una elección.

Sin embargo, en 2008 se decidió eliminar ese mismo Artículo que limitaba a las coaliciones. Sólo quedó la limitante por partido. “¿Qué sucede, por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena-PT-Verde obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada; y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen: ‘No, que no sea por partido, que sea por coalición’? Porque no quieren la mayoría calificada, y que se tenga la posibilidad de reformar la Constitución, y así llevar a cabo la Reforma al Poder Judicial, y que con ello la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo. Por eso ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen: ‘Que no sea por partido, que sea por coalición’”.

Alcalde Luján recordó que en 1996 se realizó una reforma constitucional a la Carta Magna, la cual está vigente hasta el día de hoy, para regular la asignación de plurinominales y evitar la sobrerrepresentación. “El Artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales y con esta distribución, regula también lo que se ha llamado la sobrerrepresentación”, precisó.

“Hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución. En el texto dice: ‘Primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal’. En cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerrepresentación”, detalló.

Mientras que la segunda regla, agregó la funcionaria, dispone que “en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional”. Dicho de otro modo, “la votación total emitida por un partido más ocho puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados”, aclaró.