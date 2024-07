Sala Superior deja al Presidente en calidad de “delincuente electoral” por mañaneras

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este miércoles tres sentencias en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que violó el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral de este año y que, además, usó recursos públicos para influir en la decisión de los electores pues lo hizo desde sus tradicionales conferencias “mañaneras”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral le dio el visto bueno a los proyectos de sentencia SUP-REP-653/2024, SUP-REP-655/2024, SUP-REP-65y/2024, SUP-REP-662/2024 y acumulados, en donde se acusa al Presidente López Obrador de ser imparcial e influir en la jornada electoral que concluyó el pasado 2 de junio.

Con voto de la mayoría, las y los magistrados confirmaron la sentencia emitida por la Sala Especializada, en donde se plantea que el Presidente violó el Artículo 134 constitucional, pues “del análisis de las expresiones y el contexto en que fueron emitidas [las declaraciones], es posible desprender que, durante las campañas electorales, en una conferencia de prensa se posicionaron de manera positiva frente a la ciudadanía, por lo que es válida la aplicación de sanciones previstas en la normativa electoral”.

La primera sanción determinó que el Presidente y la Canciller Alicia Bárcena Ibarra presuntamente difundieron propaganda gubernamental durante la conferencia de prensa del 21 de marzo.

La segunda afirma que durante la conferencia matutina del 22 de marzo, el Presidente López Obrador defendió a la entonces candidata al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García, así como también mostrar su expreso apoyo al Gobernador de dicha entidad, Cuitláhuac García Jiménez.

La tercera sanción corresponde a la conferencia matutina del 12 de abril, donde se le acusó al Ejecutivo federal de difundir propaganda gubernamental en un periodo prohibido por la Ley electoral.

“Las personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia con motivo de sus funciones tienen un deber de cuidado y de revisar y verificar la información difundida en una conferencia de prensa, a fin de que no contenga declaraciones que impliquen una infracción, por lo que es válida su inscripción dentro del catálogo de sujetos sancionados, al no ser esta una sanción, sino un ejercicio de difusión de sentencias”, señala el documento que resume los acuerdos discutidos en la Sala Superior del TEPJF.

Al respecto, el Diputado Gerardo Fernández Noroña lamentó este miércoles en el programa “Los Periodistas” –que se transmite por el canal SinEmbargo al Aire, vía la plataforma de YouTube– que los magistrados electorales hayan ratificado su decisión que condena la supuesta intromisión del Presidente López Obrador en el pasado proceso electoral.

“Ahora resulta que las mañaneras y sus declaraciones son una intromisión. Es muy delicado porque no han resuelto, no han dicho nada del #NarcoPresidente, #NarcoCandidata, millones de dólares del exterior y siguen dándole cuerda a la derecha con una presión enorme que hay para que no reconozcan que alcanzamos la mayoría calificada, porque el último reducto del conservadurismo es el Poder Judicial y están aterrados con la idea de que el pueblo elija a las personas juzgadoras”, expuso Fernández Noroña entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez.