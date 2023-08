VIDEO: Hermano del Presidente acusa “operativo de Estado” en contra de Marcelo Ebrard

Pío López Obrador advirtió que el proceso “está viciado de origen”, lo que ha desatado las prácticas priistas de “inundar” las ciudades con bardas y espectaculares, y el acarreo masivo.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío, acusó esta mañana un “operativo de Estado” en contra del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, a través de programas sociales de la Secretaría de Bienestar para favorecer a “un aspirante” en el proceso interno del partido para ser Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y aparecer en la boleta electoral de 2024 por la Presidencia de la República.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pío López Obrador advirtió que el proceso “está viciado de origen” porque considera que el Gobierno federal está aplicando un “operativo de Estado” al estilo priista de la década de los 80.

“Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo del Gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80”, escribió.

Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80’s. pic.twitter.com/uNvjqhNyno — Pío López Obrador (@piochiapas) August 17, 2023

El hermano del Presidente explicó que al no haber debates “que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas”, ya que existe el acarreo para asistir a las asambleas informativas y por “inundar todas las ciudades” de bardas y espectaculares, con lo que se exhibe el derroche de recursos.

“De pronto olvidaron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que produce es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno para favorecer a determinados aspirantes”, afirmó.

“También se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente porque el pueblo ya despertó, tiene consciencia y está politizado, y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Ebrard ganará la encuesta, concluyó.

Gracias a Pio López Obrador por su apoyo, venceremos !! pic.twitter.com/OdIe1X4GXa — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 11, 2023

MARCELO ACUSA TRAMPA

Ayer, el excanciller acusó directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.

“Lo que les pido es que permitan que la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia de Morena, y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir: sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también. Mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar todo lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento y también a Claudia se lo digo: qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”, agregó.

Posterior a la conferencia, Ebrard escribió esto en su cuenta de Twitter, muy parecido a lo que había dicho en vivo: “Exijo a la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos firmados. En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo. Mañana entramos a la etapa decisiva, hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente. No hay más”.

Ebrard Casaubón detalló hoy que nunca había visto “tanto acarreo”, pago de encuestas falsas e incluso una campaña negra en contra de su familia dentro del proceso interno de Morena.

En la conferencia de prensa, señaló que en la promoción de Claudia Sheinbaum se está utilizando “masivamente” a la Secretaría del Bienestar y a las brigadas para decirles que el propio Presidente López Obrador es quien quiere que la exmandataria capitalina sea la candidata presidencial.

Pese al bombardeo dirigido, Claudia Sheinbaum Pardo fue cautelosa al responder a las acusaciones de Marcelo Ebrard. Fue firme al sostener que era falso el cuestionamiento, y se negó en reiteradas ocasiones a cruzar el fuego. “Nunca me van a oír hablar mal de mis compañeros”, declaró a la prensa. “Somos un movimiento”, aclaró en línea con lo que ha dicho desde que dejó su cargo en la Ciudad de México para dedicarse de lleno a sus aspiraciones.

Incluso, la exjefa de Gobierno negó que se trate, como dijo el excanciller, de una disputa de dos: “Somos seis los que estamos participando y los seguimos necesitando porque lo más importante es el proyecto de transformación y el futuro del país”.

Esto se rompió horas antes de que Morena defina a las encuestadoras que llevarán a cabo a finales de este mes una consulta para designar al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un eufemismo empleado para referirse a su candidato presidencial.

-Con información de Obed Rosas