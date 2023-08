Propenso a calvicie, de piel y ojos oscuros: ADN desnuda a Ötzi, el “hombre de hielo”

Madrid, 17 Ago. (Europa Press).- Un análisis de genoma del Hombre de Hielo, “Ötzi”, la momia congelada hace cinco mil años hallada en un glaciar de los Alpes, revela que tenía la piel y los ojos oscuros y la cabeza calva.

Los hallazgos, publicados en Cell Genomics, sugieren que el Hombre de Hielo en vida se parecía más a la momia actual, señala. El análisis genómico, más completo y de mayor calidad, muestra también que el hombre de hielo tenía una ascendencia inusualmente alta de agricultores de la Anatolia temprana, superior a la de cualquier otra población contemporánea conocida en Europa del IV milenio antes de Cristo (a.C.).

