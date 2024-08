Un ataque israelí al sur del Líbano deja 10 muertos; Hezbollah responde con misiles

MADRID, 17 (EUROPA PRESS).- Al menos diez civiles de nacionalidad siria, entre ellos dos niños, fallecieron y otras cinco personas resultaron heridas durante la madrugada del sábado como consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano, en lo que representa el ataque más letal efectuado por el ejército israelí contra la región desde el principio de la guerra en Gaza.

El bombardeo, ocurrido poco después de las 1:00 horas, iba destinado en principio contra una zona industrial, en particular una acería, entre las localidades de Kfur — en la gobernación de Nabatieh — y Tul, que acabó completamente destruida. Sin embargo, la fuerza de las explosiones acabó alcanzando las casas circundantes. Todas las víctimas mortales, cabe destacar, son de nacionalidad siria, de acuerdo con las fuentes médicas del L’Orient le Jour.

El balance provisional de víctimas fue confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, que identifica a una mujer y a sus dos hijos entre los fallecidos. Tres heridos también son sirios, el cuarto es sudanés y el quinto es una mujer libanesa.

LAS FDI ATACAN OBJETIVOS DE HEZBOLÁ EN EL SUR DE LÍBANO

Ya en la mañana del sábado, las FDI informaron a través de su cuenta en X de un ataque aéreo nocturno contra objetivos “terroristas” del grupo libanés en el sur del país.

The area that was attacked in Nabatea in southern Lebanon as it appears this morning. pic.twitter.com/JGNQm5ZMYh

— DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) August 17, 2024