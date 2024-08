Elon Musk cierra X (antes Twitter) en Brasil; acusa “censura” del Tribunal Supremo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) – El CEO de X (antes llamada como Twitter), Elon Musk, ha anunciado el cierre “inmediato” de la filial de la empresa en Brasil que ha atribuido a las “órdenes de censura” del Juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes.

“Debido a las demandas del ‘Juez’ Alexandre de Moraes en Brasil que nos obligarían a incumplir (en secreto) las leyes brasileñas, argentinas, estadounidenses e internacionales, a X no le queda otra opción que cerrar nuestras operaciones en Brasil”, ha publicado Musk.

De Moraes “es una desgracia para la justicia”, ha añadido el multimillonario estadounidense en su cuenta en la red social. Por el momento el servicio continúa disponible para los usuarios de Brasil, ha destacado la empresa.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

