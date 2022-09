Las tensiones entre Kate Middleton y Meghan Markle aumentan con la muerte de la reina

Los expertos están zumbando sobre las tensiones obvias entre el cuarteto que alguna vez estuvo unido.

Por Miguel Sagnelli

Saltillo, 17 de septiembre (Vanguardia).- Mientras los hermanos reales de Gran Bretaña, el príncipe William y el príncipe Harry, se preparaban para guiar a sus primos en una rara ceremonia familiar este sábado para honrar a su abuela, la reina Isabel II, el drama entre las esposas en guerra de Windsor, Kate Middleton y Meghan Markle, se cocía entre bastidores.

Los expertos están zumbando sobre las tensiones obvias entre el cuarteto que alguna vez estuvo unido, cuyas quejas parecen estar a punto de estallar a la superficie tras la muerte de la reina. “Tenían a la difunta reina allí como amortiguador”, dijo el observador real Martin Townsend al Telegraph . “Pero ahora ese amortiguador se ha ido”.

Los dos hijos del rey Carlos III, que se espera que vistan uniforme militar completo según los deseos de su padre, se pararán a la cabeza y al pie del ataúd de su abuela en Windsor Hall para un saludo solemne de 15 minutos conocido como la Vigilia de los Príncipes.

Es la primera vez que se verá a Harry, el duque de Sussex, con su uniforme militar formal desde que dejó la vida real en 2020 y se mudó a California con su esposa.

Flanqueando a los príncipes a ambos lados del catafalco estarán el resto de los nietos de la reina: Zara Tindall y Peter Phillips, los hijos de la princesa Ana; las hijas del príncipe Andrés, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia; y Lady Louise Windsor y James, Vizconde Severn, la descendencia adolescente del Príncipe Eduardo.

Los hijos del rey y sus esposas han llegado a una frágil tregua pública en los últimos días mientras los hermanos lloran a su amada “abuelita”.

La semana pasada, William invitó a los Sussex al Castillo de Windsor para dar un paseo de una hora para agradecer a las multitudes que se habían reunido allí para ofrecer su simpatía.

“Las apariciones conjuntas requieren esfuerzo”, dijo un amigo de ambos hermanos al Sunday Times de Londres. “Se entendió que ‘necesitamos mostrar solidaridad’ y no sólo ‘necesitamos hacer esto porque es nuestro deber’. Pero no creo que vaya mucho más allá de eso”.

Los expertos en lenguaje corporal alegaron que la relación entre el cuarteto, anteriormente cercano, se volvió fría después de la entrevista bomba de Meghan en 2021 con Oprah Winfrey, donde mostró pocas señales de calidez durante el paseo, ya que Kate, la nueva princesa de Gales, parecía mirar con dagas a su cuñada estadounidense.

The Queen’s grandchildren hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin at Westminster Hall. pic.twitter.com/lChZW6OdIP — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2022

“Sienten que Oprah cruzó la línea y que alguien debería reconocer los motivos detrás de esto y el dolor que causó”, dijo un amigo de Kate y William. “Sienten que han tenido que ser férreos para enviar un mensaje de que no se puede simplemente decir estas cosas enormemente perturbadoras sin que haya consecuencias”.

Mientras tanto, se dice que los Sussex están furiosos por los informes de que a sus hijos pequeños, Archie y Lilibet, no se les otorgarán títulos de Su Alteza Real.

Y aunque, según los informes, Harry ha retrasado la publicación de sus memorias mientras sopesa las posibles revisiones por “respeto” a la difunta reina, la revelación que se avecina tiene a la familia real nerviosa.

“La confianza se ha ido en este momento”, dijo una fuente al Telegraph . “Es realmente difícil pasar tiempo con alguien, o incluso hablar abiertamente, cuando sabes que están escribiendo un libro sobre ti y dando entrevistas”.

El Presidente Joe Biden se dirigió a Londres el sábado para unirse a otros mil líderes nacionales, monarcas y embajadores que inundaron la capital británica para el funeral de estado de la reina el lunes.

Los dignatarios tendrán acceso especial a Westminster Hall desde el sábado hasta el domingo por la tarde, lo que les permitirá saltarse las filas de horas y presentar sus respetos a la reina mientras se encuentra en el estado.

Los visitantes extranjeros han sido invitados a una recepción masiva en el Palacio de Buckingham el domingo por la noche, donde el rey Carlos y los “miembros trabajadores” de la familia real los recibirán en la galería de imágenes y en los apartamentos de estado.

Los miembros de la realeza que no trabajan, Harry y Meghan, no fueron invitados a la fiesta sin precedentes, y sólo se enteraron del desaire por informes de prensa, confirmó The Post.

“El príncipe Harry no tendrá ningún papel que desempeñar” mientras la familia real se realinea bajo su nuevo rey, dijo al Express la historiadora real Marlene Koenig . “Meghan no tendrá ningún papel. Él y Meghan volverán a California y harán sus cosas”, agregó Koenig.

