Morena alista método para definir sus candidatxs con paridad de género en 9 estados

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Morena adelantó que los candidatos y candidatas de las nueve gubernaturas, cuya convocatoria se publicará el próximo 18 de septiembre, serán elegidos por medio de encuestas, lo que ha generado inquietudes por no definir, de primera cuenta, el tema de las aspiraciones de género, que podría traer tensiones como ya ha ocurrido en procesos anteriores.

En las próximas elecciones, los partidos políticos deberán prestar especial atención a la paridad de género en sus candidaturas, tal como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La sentencia SUP-JDC-91/2022 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral establece un precedente para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a gubernaturas en México al ordenar que, antes del inicio del próximo procedimiento para elegir gubernaturas, los partidos definan criterios de competitividad para la postulación de candidaturas. Esto implica que deben promover la inclusión de candidatas en posiciones donde tengan oportunidades reales de ganar, evitando la simulación.

En esencia, la sentencia insta a los partidos políticos a establecer reglas claras para cumplir con el principio de paridad, no sólo desde un enfoque numérico, también desde una perspectiva sustantiva.

Jorge David Aljovín, abogado y consultor especializado en derecho constitucional, electoral y parlamentario, así como catedrático de la Universidad Iberoamericana, recordó que en las últimas elecciones en los estados de Coahuila y Estado de México, donde se disputaron dos gubernaturas, la Sala Superior ordenó cumplir con el principio de paridad.

Con base en esos principios, se esperaba una definición más clara con respecto a las candidaturas por género en los nueve estados en los que se renovarán los gobiernos estatales: Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Morelos.

Para diversos actores políticos, como la propia Secretaria General de Morena, definir primero el género de los candidatos antes de llevar a cabo las encuestas es fundamental para evitar posibles perjuicios a los aspirantes y para garantizar un proceso más justo.

Citlalli Hernández planteó en una entrevista cedida a SinEmbargo, la necesidad de definir primero el tema de género antes de lanzar la encuesta.

No obstante, el pasado 12 de septiembre, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que será por el método de encuesta que definirán a los candidatos y que podrán participar tanto hombres como mujeres que tengan esa aspiración.

“Es que aquí son las encuestas las que definen, esta convocatoria deja claro que es por encuestas que vamos a definir a nuestros representantes. Podrán participar hombres y mujeres que tengan la aspiración”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en rueda de prensa.

No obstante, el dirigente morenista señaló que en la convocatoria habrá una regla “para determinar en los distintos escenarios cuando iría hombre o mujer“, para que todo el mundo que participe tenga claro que tienen que cumplir con esa condición, añadió el político.

Pero la falta de la definición de género antes de lanzar la encuesta no es el único aspecto que hace cuestionar al Partido Morena sobre la definición de las candidaturas, pues Citlalli Hernández adelantó que la propuesta del presidente del partido, Mario Delgado, es que las candidaturas de los nueve estados se repartan para cinco hombres y cuatro mujeres, un aspecto en el que la secretaria general del partido tampoco está tan convencida, pues señaló que, desde su perspectiva, sería preferible que hubiera una mayoría de mujeres (5 mujeres y 4 hombres) en las candidaturas, aunque reconoció que esta opinión es personal y que la definición dependerá de las discusiones en el partido.

“En cuanto al tema del género, he escuchado, sobre todo en las entrevistas, el planteamiento del Presidente Mario Delgado, de que sea al revés, es decir, sean cinco hombres y cuatro mujeres haciendo una cuenta global, digamos, de las candidaturas que hemos tenido en los últimos procesos de gubernaturas. […] No sé si sea viable, a mí me parece que lo mejor para no meternos en problemas y por convicción es que sean 5 mujeres y cuatro hombres. Pienso que lo mejor es definir el género antes para lastimar lo menos (posible), sobre todo a compañeros”.