Reino Unido modifica paquete económico que reduciría impuestos; bajara gasto público

Por Jill Lawless y Danica Kirka

Londres, 17 de octubre (AP). — El Gobierno británico retiró el lunes la mayor parte de un paquete económico anunciado unas semanas antes, que incluía un plan para bajar los impuestos sobre los ingresos.

En un intento de calmar a los agitados mercados financieros, el Secretario del Tesoro, Jeremy Hunt, dijo que cancelaría “casi todas” las rebajas fiscales anunciadas el mes pasado y anunció que había planes en marcha para reducir el gasto público.

El plan de la Primera Ministra, Liz Truss de reducir 1 punto porcentual el impuesto sobre los ingresos, y que iba a entrar en vigencia el año que viene, no se aplicará, indicó Hunt. También redujo un límite a los precios de la energía diseñado para ayudar a los hogares a pagar sus facturas. Ahora se revisará en abril, en lugar de durar dos años.

