Sheinbaum: La respuesta de Calderón a la condena de García Luna es “cinismo terrible”

Genaro García Luna, el hombre que alguna vez fue proclamado como el arquitecto de la guerra de México contra los cárteles de las drogas, fue sentenciado el miércoles a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos por recibir sobornos para ayudar a narcotraficantes.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con una severa crítica a la estrategia de seguridad implementada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ayer afirmó que durante seis años no supo de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. “Debe pedir perdón”, dijo al ser cuestionada por SinEmbargo.

“Ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta que (Genaro García) estaba coludido con el Cártel de Sinaloa. El expresidente tiene el cinismo y la hipocresía de defender su guerra contra el crimen organizado y dice que tal vez se cometieron errores, pues por un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante”, dijo la Presidenta en su conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre si cree que Calderón sabía de los nexos con el Cártel de Sinaloa, la Presidenta respondió a SinEmbargo: “No me corresponde decir a mí, lo que digo es lo que decían las personas en su momento y ahora sale con esta publicación (en redes) el expresidente, lo que debería es pedir perdón, al menos. Su publicación es de un cinismo terrible”.

La Mandataria recordó toda la violencia que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón cuando Genaro estaba al mando de la seguridad de México y que esos delitos aún siguen repercutiendo en México.

Añadió que más allá de las implicaciones penales, se trata de una política que no puede repetirse y debe llevar a un análisis profundo de lo que ocurrió en ese periodo. Incluso pidió que no haya hipocresía por parte de los panistas.

Son tres cosas en las que tenemos que reflexionar luego de la sentencia de Genaro García Luna, dijo la Presidenta:

1. La propia determinación de Calderón de hacer una guerra que se siguen viviendo las consecuencias.

2. Pone a cargo de la SSP a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en EU por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio Juez que no distingue entre un narco y a Genaro.

3. ¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pero los invito a reflexionar si sabía o no.

Sheinbaum insistió en que la publicación de ayer de Felipe Calderón es de “un cinismo terrible”. “Y todavía dice que volvería a implementar la guerra contra el narcotráfico”.

“No es menor lo que ocurrió el día de hoy y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambio y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega haberlo para eso está la Secretaria Anticorrupción”.

Al ser cuestionada sobre si su Gobierno investigará al expresidente Felipe Calderón por su relación con García Luna, la Presidenta aclaró que “tendría que explicar”.

“El problema es lo que dice después de la sentencia de su Secretario de Seguridad, dice que no sabía nada, pero lo volvería a hacer. Lo que no puede haber es hipocresía porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto”.

Agregó que tras la sentencia dada a García Luna por delitos como participar en una empresa criminal continua; conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína; conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas, en México no puede repetirse una historia como está donde los encargados de la seguridad sean los mismos que tienen relación con el crimen organizado.

“No puede volver a suceder en México, seis años de una reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales, hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el Juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante’’, destacó tras citar las palabras del juez Brian M. Cogan, quien durante la lectura de la sentencia, equiparó los comportamientos de García Luna con los de Joaquín Guzmán Loera.

Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado ayer a casi 39 años en Estados Unidos por cinco cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a las autoridades.

LA SENTENCIA DE GENARO

Durante la audiencia celebrada esta tarde en Brooklyn, Nueva York, el Juez Brian Cogan dictaminó 38 años por cuatro cargos, y seis meses adicionales por el quinto cargo a García Luna. El exfuncionario de Calderón pasará 466 meses en prisión.

De acuerdo con Jesús García, editor de Política del diario La Opinión de Los Ángeles y quien estuvo presente en la Corte de Brooklyn, en NY, García Luna también recibió una multa de dos millones de dólares, así como cinco años de libertad condicional y seis meses de prisión sumados a la sentencia central por el delito de mentir a las autoridades federales.

El Juez Brian Cogan, quien este miércoles sentenció a Genaro García Luna a más de 38 años de prisión, también lo comparó con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y echó en cara al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa su “doble vida”.

Cogan, quien en 2019 también sentenció a cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán en la Corte de Brooklyn en Nueva York y encabezará el juicio contra Ismael “El Mayo” Zambada, dedicó 15 minutos para destacar la conducta delictiva de García Luna con duras expresiones.

“Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la Ley. Y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la del ‘Chapo’”, dijo el Juez, quien se ha especializado en casos de narcotraficantes mexicanos y terroristas.

“Hay personas que pueden vestir muy bien. Tener muy buenos modales. Pero eso no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas horribles”, le recriminó el Juez a García Luna, de acuerdo con el periodista Arturo Ángel, quien estuvo presente este día en la corte.

“Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue ‘Policía del Año’. Pero señor, esto no hace más que confirmar que esa es sólo una de sus dos vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles.

“Usted dice que respeta la Ley. Estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente usted lo va a pasar. Porque usted mismo se ha creído su historia. Pero es una de sus dos caras. La otra, la responsable de los delitos, sí existe”, agregó Cogan, de acuerdo con Ángel.

Antes de dictar la sentencia de 466 meses, así como la multa de 2 millones de dólares, el Juez también le dijo al narcotraficante y exfuncionario de primer nivel del Gobierno de Calderón: “Quiero darle algo de luz al final del túnel”.

Breon Peace, Fiscal de Nueva York, afirmó que la sentencia de hoy significa “un paso fundamental para defender la justicia y el Estado de Derecho”. Aseguró que su traición a la confianza pública y a las personas a las que juró proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de drogas.

“Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la Ley”, añadió.

Por su parte, Anne Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) también aplaudió la condena emitida esta tarde desde Nueva York:

“[La sentencia] envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia”, dijo.

García Luna tiene actualmente 56 años (nació el 10 de julio de 1968) y la sentencia que recibe hoy se convierte prácticamente en una cadena perpetua, pues, de sobrevivir a esta pena, saldría de prisión a los 94 años, aunque aún tiene derecho a apelar y reducir esta sanción.

La Fiscalía federal de Brooklyn pidió al Juez que ordenara a Genaro García Luna pasar el resto de su vida en la cárcel, mientras que sus abogados solicitaban que no pasara más de 20 años tras las rejas.

Genaro García Luna fue sentenciado a poco más de 38 años por delitos de narcotráfico.

👉Multa de $2 millones. pic.twitter.com/MurIInqkf5 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 16, 2024

El 21 de febrero del 2023, el exfuncionario fue hallado culpable por un jurado de cinco delitos, incluidos liderar una organización criminal durante un largo periodo, conspirar para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos (tres) y mentir a las autoridades estadounidenses en asuntos migratorios.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad”, afirmó García Luna quien creció políticamente bajo la sombra de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), incluida la administración de Vicente Fox. El jurado que escuchó los testimonios y revisó la evidencia opinó que los delitos se demostraron “más allá de la duda razonable”.

La Fiscalía escribió que los actos de García Luna promovieron una conspiración de narcotráfico que produjo las muertes de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos.

“Es difícil sobrestimar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo de México y a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. “Sus crímenes exigen justicia”.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.