VERSUS ¬ Sentencia contra García Luna pega a Calderón y al PAN, concluyen periodistas

En esta entrega de VERSUS, las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel hablaron sobre la sentencia que se dictará en las próximas horas a Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón encontrado culpable de cinco cargos de narcotráfico, con la cual podría pasar de 20 años al resto de su vida en la cárcel.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– La sentencia que se dicte a Genaro García Luna la tarde del miércoles implica un golpe no sólo a Felipe Calderón Hinojosa, quien depositó en su súper policía la dirección de su guerra contra el narcotráfico, sino también en el Partido Acción Nacional (PAN), que desde el poder defendió a su Secretario de Seguridad Pública, quien, a su vez, se empoderó desde la gestión de Vicente Fox Quesada, coincidieron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

“Cuando se detiene a Genaro García Luna en el 2019 se dijo que tenía un trabajo ya de dos décadas con el cártel de Sinaloa, si estamos hablando que se le detuvo en el 2019 y ya llevaba dos décadas de trabajo con este cartel, incluso antes de que iniciara la guerra contra el narcotráfico, ya venían todas estas vinculaciones, lo que nos hace pensar también cómo Vicente Fox también está involucrado en esta parte”, planteó Perla Velázquez.

La periodista indicó que no hay que dejar de lado todo el trabajo que hizo durante en la administración con Vicente Fox, cómo se fortaleció y sobre todo la manera en la que trazó su camino a la Secretaría de Seguridad. “Muchas veces ubicamos a Felipe Calderón como la persona que arranca la guerra, claro porque era el Presidente y por qué estaba dando la cara ese mes de diciembre de 2006, pero quien está detrás es Genaro García Luna, es quien ya llevaba varios años trabajando en temas de seguridad, viendo con quién podía hacer las cosas”, indicó.

Alina Duarte indicó a su vez que este juicio contra García Luna es un arma de doble filo “porque estamos dejando en manos de las autoridades de Estados Unidos la decisión de lo que pasó o no pasó en México a esos niveles estratosféricos y de Estado y eso también puede ser muy peligroso”.

“Lo que se está poniendo ahí es algo que se viene denunciando y que costó incluso muchas vidas, no solo de los que llamaron daños colaterales, sino de los propios y propias periodistas que evidenciaron esto, la relación del aparato de Estado con grupos del narcotráfico, específicamente el cartel de Sinaloa”, refirió.

Duarte sostuvo que la Guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue una puesta en escena de un gobierno que buscaba favorecer los intereses de un grupo de la delincuencia organizada. “No estoy diciendo que antes estuviera bien todo, había desigualdad, pobreza, privatización, el neoliberalismo en su rostro económico, político y lo que vinieron a dejar después de esa mal llamada guerra fue un país de fosas clandestinas, un país de desapariciones, de asesinatos, de feminicidios una, prácticamente, guerra civil. Eso no se tenía y costó muy caro y hay que decirlo todo empezó con un fraude electoral que nunca hay que olvidarlo”.

“Felipe Calderón inició una nueva etapa de la vida de este país, de una relación de los grupos del crimen organizado con el aparato de Estado de la que no hemos podido salir. Se ha ido avanzando, se ha ido tratando de retroceder en esas lógicas y ahí también los medios de comunicación jugaron un papel que no tenemos que olvidar, de silencio, de complicidad, asegurando que esto no era cierto, criminalizando a quienes denunciaban que esta era la realidad en este país”, ahondó.

Daniela Barragán expuso por su parte que estamos ante una herida muy abierta y que todavía duele por todas las víctimas que dejó este combate al crimen organizado encabezado por quien hoy se sabe era un aliado de uno de los bandos criminales.

“La guerra contra el narcotráfico de Calderón es todo este boom en diversos delitos que van de la mano con el narcotráfico, por ejemplo la trata de mujeres, que a mí siempre me ha molestado mucho como en las series de Netflix ponen a El Chapo a El Mayo como los tipos super guapos, súper fuertes, cuando son tipos que están, gozando y organizando redes de trata de mujeres de jovencitas de niñas, entonces es como siempre un sin sentido”, señaló. “Se explota también la trata de emigrantes, o sea, es toda una red de violencia excesiva, por eso ya ni hablar de esa terrible frase, que me gustaría que no existiera en nuestro vocabulario, que son los ‘daños colaterales’ porque es el rostro de lo más inhumano que tenemos y eso es Felipe Calderón”.

Barragán dijo que es sorprendente cómo Calderón cada vez está más cercado, cada vez más en el rincón, “pero desafortunadamente se sabe impune porque está justamente dando consejos de buen gobierno, está dando consejos de seguridad. Lo tenemos ahí opinando y los medios preguntándole además sobre cuál era su percepción de lo presentado por Claudia Sheinbaum, cuando el tipo no es ninguna autoridad, cuando el tipo tendría al menos que tener la decencia de quedarse callado frente al daño que no hemos podido resarcir no después de tantos años”.

Para la periodista se trata de una herida abierta porque México sólo será un espectador de esta sentencia:” el principal daño que hizo Género García Luna y todo ese equipo fue aquí y lo seguimos viviendo aquí entonces, pues se puede alcanzar, justicia, pues sí. No soy una víctima directa de la guerra contra el narcotráfico a diferencia de miles de familias, que sí lo fueron. No quiero decir que para ellas no va a ser justicia, sino que espero que sí sea también una especie de calma ante todo el enojo que han estado guardando durante todo ese durante todo este tiempo, pero como víctima indirecta, pues sí es ese mal sabor de que debería estar aquí, debería pagar aquí y Estados Unidos se va a vestir como el héroe cuando si hablamos de alguien que estuvo implicados en todo, en toda la trama de Génaro García Luna y su estrategia de seguridad pues es justo Estados Unidos”.

“Estados Unidos sabía perfectamente desde ese momento, desde que estaba ocurriendo todo, quién era Genaro García Luna entonces, pues sí, es una contradicción un tanto fuerte, pero pues también nos deja a nosotros desnudos frente a nosotros mismos, o sea, cuándo México va a ser capaz de tener a esos personajes frente a la justicia, de cuándo va a ser capaz de llevarlos a juicio, de cuándo va a ser capaz de condenarlos y cuándo va a ser capaz de mantenerlos en la cárcel y que no se le fuguen en el carrito de lavandería”, cuestionó.

En ese sentido, Meme Yamel coincidió que Estados Unidos por supuesto que sabía qué fue lo que pasó como lo han reconocido funcionarios de este país. “Recuerdo esta entrevista que se hace viral de Roberta Jacobson en el 2020, que hace Proceso, le preguntan a la exembajadora estadounidense cuando detienen a Genaro García Luna y dice Roberta Jacobson que sí sabían, pero que les tocaba trabajar con él porque era el Secretario de Seguridad, pero que sí sabía y de hecho menciona en esta entrevista Proceso que México sabía tanto o más que ellos que no podían decir que no”.

“O sea, si ésta es información que conocía la entonces Embajadora, la que trabajó con el Gobierno de Felipe Calderón sobre el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón y si eso se sabía en Estados Unidos era imposible que Felipe Calderón dijera que él no sabía absolutamente nada”.

Yamel cuestionó que Calderón haya dicho primero que no sabía sobre estos vínculos de su súper policías con el narco y que después haya cambiado la jugada cuando ya lo detienen. “Termina diciendo que era de esta información que le llegaba de modo como de grilla porque todos querían ser secretarios de Seguridad. Entonces toda la información que recibía él la entendía para grillar a un perfil como Genaro García Luna y que no llegara a la Secretaría de Seguridad”.

“¿Cómo es posible que esto pase o sea cómo es posible que sea grilla cuando a las personas a las que te terminan diciendo los vínculos los terminas deteniendo porque terminaron detenidos, terminaron encerrados? Javier Herrera Valles, Tomás Ángeles Dauahare, terminan detenidos, son los que le dicen directamente a Felipe Calderón los vínculos que tenía Genaro García Luna”, señaló.

Yamel también recordó como el expresidente Nicolás Sarkozy escribió en sus memorias que el que mandaba no era Calderón sino García Luna. “Es aún más peligroso cuando un expresidente de Francia te viene y te dice que cuando le tocaba lidiar con el Presidente de México el que tomaba las decisiones no era el presidente sino era el hombre más poderoso en ese momento y era Genaro García Luna y hoy esa persona está detenido a horas de recibir sentencia por sus vínculos con el crimen organizado”..

La periodista expuso que en su Gobierno hubo voces como las de Gerardo Fernández Noroña, quien fue uno de los que dijo directamente en varios informes sobre estos vínculos, mientras que panistas como Roberto Gil Zuarth salían a defender a Genaro García Luna.

“Estas son acusaciones que no pueden sorprender a ninguno de ellos, porque las conocieron antes de nombrarlo, sabían lo que pasaba mientras él estaba en el cargo y tenían que estar constantemente en su momento desmintiéndoles a la oposición entonces todas estas declaraciones, lo sabía la exembajador, lo sabían los funcionarios Estados Unidos, todo el mundo lo sabía, pero hoy Felipe Calderón así como lo dijo cuando estaba en la promoción de su libro de Decisiones difíciles que las acusaciones no les cuadraban”.

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme