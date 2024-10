Ken Salazar: EU ya habló; García Luna era parte de un sistema de crimen y corrupción

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Embajador Ken Salazar sostuvo que Estados Unidos “está alineado” con la Presidenta Claudia Sheinbaum en lo que se tiene que hacer “para asegurar que los oficiales no sean corruptos” en relación a Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón. No obstante evitó hablar sobre cómo este país tampoco supo durante años de los vínculos de este funcionario que recibió condecoraciones de las agencias de seguridad estadounidenses.

Salazar prefirió no ofrecer detalles sobre si las autoridades ya sabían de las actividades ilícitas de García Luna, como lo declaró en 2020 en una entrevista la exembajadora Roberta Jacobson.

“Ustedes saben de comentarios de personas que fueron embajadoras, entonces, yo creo que deberían aclarar con ella lo de dijo, porque yo no he hablado con ella, yo no tengo intercambio con ella, Ella en su momento fue embajadora y las informaciones que tiene ella yo no las conozco”, respondió.